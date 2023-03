Réaménagement de la place de Lonzée: comment conjuguer esthétique, sécurité et praticité

En 2016, différents ateliers participatifs menés dans le cadre du programme communal de développement rural (PCDR) ont identifié la nécessité de la reconfigurer pour la rendre plus conviviale. Cependant, l’exercice est complexe. Certains n’hésitent pas à le qualifier de quadrature du cercle. Car il faut à la fois conjuguer esthétisme, sécurité, parking, praticité pour l’organisation de festivités, etc.

Mardi soir, les bureaux d’études Équilatéral et Concept ont présenté une première mouture aux habitants du village réunis dans la nef de l’église Saint-Roch.

Cette proposition n’est pas définitive. Elle a vocation à évoluer, notamment dans le cadre du volet participatif inclus dans le PCDR. Dans ce même esprit, les Lonzinois auront encore l’occasion de s’exprimer lors des prochaines étapes de ce dossier au long cours. "Il ne faut pas se louper. Quand on refait une place, c’est pour des dizaines d’années", dixit Emmanuel Delsaute, l’échevin en charge du Développement rural.

Espace partagé

La principale modification envisagée consiste à faire de la place un espace partagé, de plain-pied. Dans ce cadre, la voirie qui scinde actuellement les lieux en deux laisserait place à une circulation libre des différents usagers. Celle des voitures, limitée à 20km/h, serait suggérée par différents équipements. Le nombre de places de stationnement resterait similaire, soit une cinquantaine d’emplacements. Afin de faciliter l’arrivée des enfants dans les deux écoles du village, la création d’un dépose-minute est prévue.

Aménagement présenté pour la place de Lonzée par les bureaux d'étude Concept et Equilateral. ©Concept-Equilateral

Végétation

Le réaménagement de la place prévoit également sa verdurisation avec la plantation d’arbres hautes et moyennes tiges. Ils amèneront un peu de fraîcheur et délimiteront, notamment, les espaces de stationnement. Afin de favoriser la biodiversité, l’installation de noues est envisagée pour la récolte des eaux de ruissellement. Ce dispositif sera franchissable devant les habitations de riverains. Enfin, il est question de choisir un revêtement drainant pour la place et d’utiliser des dalles engazonnées pour le stationnement.

Zones de rencontre

Deux zones de rencontre sont prévues dans le projet. L’ambition est de créer devant l’entrée de l’église un parvis délimité par des gradins agrémentés de plantations. La seconde zone est envisagée à proximité de l’entrée de l’école. Celle-ci serait dotée d’équipements ludiques et d’un belvédère. Les bulles à verre qui se trouvent actuellement à cet endroit seraient déplacées vers l’entrée du cimetière.