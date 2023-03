Province de Namur: objectif zéro émission carbone en 2030

C’est moins aisé avec des bâtiments existants, notamment les "maisons du Mieux-être", disséminées sur le territoire provincial. On y fait de la médecine scolaire, les PMS y sont installés, tandis que les services de santé mentale rendus en ces lieux sont de plus en plus sollicités.

Bingo, des subsides ont été glanés pour la rénovation énergétique de 7 de ces 11 maisons, sachant qu’il y a deux bâtiments à Dinant. Les autres: Beauraing, Andenne, Florennes, Ciney. Il faut ajouter Auvelais, où on repartira de zéro, en aménageant l’ancien bâtimentH du site de Saint-Gobain. En attendant, dans ce coin de Basse-Sambre, la maison du Mieux-être reste à Tamines.

4,7 millions€ de l’Europe, via la Région

La manne reçue s’élève à 4,7 millions d’euros. Il s’agit de subsides européens à visée énergétique et climatique, distillés par la Région wallonne. La Province de Namur a touché le gros lot. Elle apportera le solde pour arriver aux 9 millions€ nécessaires.

Nouveauté dans ce dossier: les marchés publics ont été lancés mardi, au niveau européen, vu les sommes. C’est qu’il faut aller très vite: la réception provisoire des travaux doit être effective pour le 31 mars 2026.

On va isoler ces bâtiments, les doter de systèmes de chauffage ne fonctionnant plus aux énergies fossiles (de la biomasse, par exemple), on va y installer des panneaux solaires, on va les ventiler. Sans oublier l’isolation à revoir, ils datent pour la plupart des années soixante ou septante du siècle dernier.

Obligation de résultat

Le dossier, depuis les études préalables en passant par le cahier des charges et le lancement des marchés publics, est géré par Rénowatt, une structure entièrement subsidiée par la Région wallonne, chargée d’accompagner les pouvoirs publics et de les aider à relever les défis énergétiques.

Il "reste" à attendre les réponses d’entreprises intéressées, qui peuvent aussi être des consortiums, ou des sociétés de grande taille qui vont de toute façon travailler avec des artisans locaux. Ce genre de travaux, personne, en gros, n’en maîtrise tout seul l’entièreté des aspects.

Particularité: il s’agit d’une procédure concurrentielle avec des phases de négociation. Des candidats peuvent aussi proposer des solutions techniques originales. Bref, il faut maîtriser un domaine de pointe, raison pour laquelle il faut prouver une expertise et apporter comme référence des chantiers de ce type déjà réalisés.

Autre particularité: le cahier des charges prévoit des performances énergétiques précises une fois les travaux réalisés. Elles seront mesurées, si on n’y arrive pas, des pénalités seront infligées.

Gros défi ? On ne parle pas de la rénovation d’un grand hôpital, mais de maisons du Mieux-être qui ne sont tout de même pas d’immenses immeubles. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 31 mai pour se manifester.

Voilà sur la forme, les performances des bâtiments. Sur le fond, la députée provinciale Geneviève Lazaron (Les Engagés), en charge de la santé, souligne le plus que cela apportera tant au personnel qu’aux bénéficiaires. Rien qu’en santé mentale, on compte près de 80 000 consultations par an dans les maisons du Mieux-être de la province de Namur.