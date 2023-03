Ohey: une kyrielle de remarques contre le parc éolien entre Evelette et Jallet

Le collège échevinal a remis sa copie, en temps et heure. Néanmoins, comme l’a précisé le bourgmestre Christophe Gilon, lors du dernier conseil, "Il s’agit d’un avis concerté majorité-minorité." De fait, dès le départ et quelque peu échaudé par la prolifération de projets éoliens dans le périmètre du futur parc naturel cœur de Condroz, le collège oheytois s’est élargi aux autres groupes du conseil pour nourrir son argumentation. Onze recommandations ont été communiquées à la société EDPR.

Parmi celles-ci, on épingle les remarques "classiques" : la distance à la zone d’habitat et les nuisances dont elle pourrait faire l’objet, l’impossibilité selon le collège de raccordement au réseau de distribution et des sous-stations de Miécret, Florée et du bois d’Orjou qui sont "toutes les trois saturées".

Néanmoins, des problèmes plus spécifiques sont pointés du doigt comme le projet de parc naturel cœur de Condroz (PNCC) dont la création est "d’assurer la protection, la gestion, la valorisation du patrimoine naturel du périmètre concerné." La candidature du PNCC comprend un objectif spécifique, celui d’un développement harmonieux. À cela s’ajoutent la biodiversité et la présence d’espèces protégées. Sans oublier l’impact sur l’humain et la flore.

Nature et patrimoine

Enfin, parmi les points soulevés: le patrimoine et le paysage et la nécessité de réaliser des photomontages au départ de certains points comme la rue des Comognes (Évelette), du château d’Hodoumont, de la route Jallet-Matagne, etc. au vu de la taille des éoliennes (200 m).

Du côté de la minorité, Arnaud Paulet (Ohey Plus) qui, outre le fait d’être conseiller est aussi riverain du projet, a tenu à revenir sur certains propos tenus lors de la réunion d’information préalable. À commencer par la dépréciation avérée des biens immobiliers situés à proximité d’éoliennes: on arriverait, selon un professionnel du secteur – à atteindre dans certains cas à une perte de l’ordre de 25%. Par ailleurs, afin de maintenir la population au courant de l’évolution du dossier, un groupe Facebook Commune d’Ohey – Non aux éoliennes est accessible à tous. L’occasion, précise le conseiller, "d’informer les citoyens, qu’ils puissent échanger entre eux et se mobiliser de manière constructive."

À ce stade, le bureau d’études à un an pour réaliser l’étude d’incidences. En attendant, une demande de permis d’urbanisme devrait être déposée par EDPR pour le placement d’un mât de mesures.