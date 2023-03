Namur: le bac "gestion de crise" intéresse tant le public que le privé

Ce vendredi, lors d’une conférence de presse, le député en charge de l’Enseignement, Richard Fournaux (MR), entouré de représentants de l’enseignement provincial, a donné des précisions sur une formation qui n’existe pour l’instant pas en Wallonie, ni même sur le territoire belge. Présents également, le responsable de l’un des sites du CHR et un "crisis senior manager" de l’entreprise pharmaceutique GSK. Pour confirmer en chœur qu’il y a une demande, y compris dans le secteur privé. Ne parlons même pas du public. Les Communes, depuis des années, ont beaucoup de mal à trouver les ressources humaines pour préparer des plans d’urgence et appuyer les décideurs en cas de coups durs. Parmi les employeurs potentiels: la fonction publique locale, wallonne ou fédérale, les zones de secours, l’industrie pharmaceutique, le secteur de la production d’énergie, du transport, les ONG… cette liste est loin d’être exhaustive.

Des langues, du droit, de la communication, des stages…

Dès septembre, les premiers modules de Bac 1 seront accessibles, sur le campus provincial de Salzinnes. Le pouvoir organisateur, la Province, puisera dans ses ressources pédagogiques pour assurer les cours, mais elle comptera aussi sur des compétences à l’académie de police, à l’école de sécurité civile etc. Sans oublier des stages et la confrontation avec le terrain, tant dans le privé que dans le public.

Précision: on va former des conseillers en gestion de crise, pas des gestionnaires de crise. Des soutiens aux structures qu’ils intégreront professionnellement.

Le cursus comprendra du droit, la connaissance des institutions et administrations, de la sociologie. ou encore de l’approche psychologique des crises. Des bases sur lesquelles, en bac 2 et 3, se greffera du plus concret, comme la planification, la gestion des risques ou encore la communication de crise… l’un des aspects primordiaux quand tout part en vrille. Communication polyglotte ; tout au long des trois années, on retrouve l’apprentissage du néerlandais et de l’anglais.

Un secteur malheureusement plein d’avenir

Dixit le député provincial Fournaux, la création de ce bac ne s’est pas faite dans l’"émocratie", le Dinantais parle plutôt du "fruit d’une profonde réflexion", notamment celle d’un bourgmestre qu’il a été, comme d’autres, fort démuni quand il a fallu "pondre" d’obligatoires plans d’urgence ou réagir à des événements dramatiques.

Autre réflexion, celle de Jérôme Massart, directeur de l’un de sites du CHR: "Avant le Covid, les hôpitaux étaient habitués à la gestion de crises courtes". Aujourd’hui, tant dans le privé que dans le public, on a plus que l’impression que les crises risquent d’être répétitives, dans toutes sortes de domaines.

Autant s’y former, dans un cursus de type long et spécifique qui devrait dans le futur, ouvrir la possibilité de le compléter (ailleurs) dans des masters. Les crises ont malheureusement beaucoup d’avenir, il y a du boulot dans un secteur… qui ne risque pas la crise avant longtemps.

Renseignements et inscriptions: ad.secretariat@hepn.province.namur.be 081/77.58.65