De Saint-Servais à Erpent, les 102 résidents de « La Closière » ont déménagé dans une toute nouvelle maison de repos. Ce lundi et ce mardi, les résidents sont arrivés par petits groupes. Ils étaient accompagnés par leurs familles et des bénévoles pour les aider à prendre leurs marques. Les résidents semblent ravis de leur nouveau cadre de vie.

2) La quatrième édition du marathon de Namur ce dimanche

Plus de 4.000 participants attendus pour le Marathon de Namur et ses courses annexes ©BELGA

4500, c’est le nombre de coureurs attendus ce dimanche sur la ligne de départ du marathon et du semi-marathon de Namur. Cette quatrième édition de l’événement est sold out. On notera une nouveauté cette année avec la création d’une course de 10 km dont les bénéfices seront reversés à une association de lutte contre le cancer de l’enfant.

3) Un concours de Wallon

Du côté de Wartet, les enfants ont appris le Wallon… Et ils vous surprendre. Alors, ce samedi, rendez-vous à 14h à la Nef à Namur pour ce challenge d’éloquence Daniel L’Hoir en compagnie des Molons.