La Haute école de la Province de Namur lance un bachelier en gestion de crise

La demande d'habilitation de la province de Namur a été acceptée par l'Académie de recherche et d'Enseignement supérieur (Ares) dès décembre 2022, avant d'être officiellement validée par la Fédération Wallonie-Bruxelles fin mars.

Proposé en collaboration avec l'Institut provincial de la formation sociale, le bachelier conseiller en gestion de crise s'intéressera à la fois aux crises sanitaires, économiques, financières, sociales et environnementales. L'objectif est de former des spécialistes qui pourront évoluer dans la fonction publique locale ou fédérale, les zones de secours, la police, la protection civile, la Défense, l'industrie pharmaceutique, le secteur de la santé, le secteur de la chimie, le secteur de la production et de la distribution d'énergie, l'industrie agro-alimentaire, le secteur du transport...

Les différents axes de la formation seront les suivants: gestion des risques et de l'urgence, traitement de l'information et de la communication, économie, finances et connaissance des institutions, droit, langues étrangères, communication, management et gestion de projets, et enfin sciences sociales. Des stages d'insertion professionnelle sont également prévus.