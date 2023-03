Un retour complet aux traditions au carnaval de Thy-le-Château

Avec ses quelque deux cent cinquante à trois cents participants, le grand carnaval de Thy-le-Château reste toujours le plus important de l’entité de Walcourt. Entre les pluies abondantes de vendredi et celles de ce dimanche, on peut franchement écrire que l’événement a été béni des cieux. Il a, en effet, bénéficié d’une météo, certes venteuse, mais le plus souvent ensoleillée.