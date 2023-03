Six sculptures à Namur: des piliers d’acier vecteurs d’une inoxydable passion pour la nature (Vidéo)

Il est une rencontre que tout être humain est amené à faire au cours de sa vie. Avec un impact sur la personnalité de chacun qui varie en termes d’intensité. Pour Michelangelo Circo, cela a été un bouleversement. "J’avais neuf, dix ans et j’ai rencontré une artiste. La plus grande artiste qui ait jamais existé: la nature !" raconte-t-il. Son obsession pour le biotope, il la traduit de manière artistique au travers de ses sculptures monumentales. Six d’entre elles sont exposées dans les jardins de l’Hôtel de Ville jusqu’au 1er juin.