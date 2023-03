Havelange: où pourra-t-on recharger sa voiture?

Séance fort administrative du conseil communal d’Havelange, ce lundi. À retenir, la décision d’une adaptation du contrat-programme du centre culturel d’Havelange (CCH). Des précisions ont été apportées par rapport à la précédente décision du conseil communal du 2 février dernier, de ne plus mettre un agent communal à disposition du CCH à raison d’un mi-temps mais d’allouer en lieu et place une subvention annuelle, équivalente au traitement d’un animateur du secteur socioculturel mi-temps engagé directement par le CCH. La volonté du collège communal est de conserver la parité entre le subside annuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les sommes alloués conjointement par la Province et la Commune de Havelange.