Romerée: ainsi renaît le carnaval

"Elle adore cette musique, insiste Marcel Dahy, son papa. Nous regardons chaque week-end où il y a une marche et nous y allons parce qu’elle aime vraiment ça."

Ensemble, ils participent aussi à plusieurs marches dans la région. "Cette année, nous devrions prendre part à celles de Rosée, Flavion et Chaumont", annoncent-ils en chœur.

Cette passion pour les rythmes de marche amène régulièrement plusieurs musiciens à se rendre au domicile de Mercédès, pour passer la soirée et lui apporter de la joie, elle qui ne peut se déplacer qu’en fauteuil, roulant ou sur chenilles.

Pour la première fois cette année, Mercédès et ses parents ont participé au cortège du carnaval de Franchimont, non loin de la batterie bien entendu.

Une musique de marche parmi les masqués

Pour en revenir au carnaval de Romerée, les musiciens et amis de Mercédès ont proposé à son père de venir animer la journée si un carnaval était organisé dans le village. Aussitôt dit, aussitôt fait. L’année dernière, un premier échauffement a été mis sur pied. Et cette année, grâce au travail d’un comité d’une dizaine de personnes, le carnaval et son grand feu ont été organisés.

Au rythme des musiciens, les participants, encadrés et escortés par le comité, ont sillonné les rues de Romerée. "Nous risquons de ne pas être à l’heure, annonce Christophe au volant du tracteur tirant la remorque sur laquelle ont pris place les plus fatigués. Mais quand certains habitants nous proposent un arrêt, on ne peut pas refuser !".

Finalement, certaines haltes prévues ont été raccourcies et le planning a plutôt été bien respecté. En soirée, monsieur Hiver a été hissé sur le bûcher pour y connaître son triste sort. Sur les cendres du grand feu, le comité réfléchit déjà à la prochaine édition et sur le moyen d’attirer plus de participants au cortège.