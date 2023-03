Rochefort: Vingt-cinq ans de voyages autour du monde pour GigaTour

Éric Dubois, dans un passé un peu lointain, a parcouru l’entité rochefortoise tout en étant correspondant de Vers L’Avenir, à l’époque, gérant d’une banque et enseignant de formation. Depuis 25 ans, il parcourt quasiment le monde entier à la recherche des voyages les plus agréables et les plus intéressants. Sa société, GigaTour, qu’il a créée avec son épouse, est présente à Waremme, Ciney, Dinant, Erpent, Florennes, Marche-en-Famenne et Rochefort. Elle comprend un personnel de 14 personnes. Elle abrite aussi Optimum Travel, une société qui imagine et fabrique des voyages originaux et qui s’est fait un nom dans le domaine de voyages accompagnés.