Namur - Sambreville: rachat du CHR par Solidaris, il y a encore du chemin

Depuis, il semble que ces dernières aient pris un peu "de plomb dans l’aile", dit-on en coulisses. La raison ? Il subsisterait un manque de garanties sur l’organisation future. Une crainte qui a été exprimée par deux des trois partenaires associés dans la gestion actuelle du CHR, à savoir le CPAS de Namur et la Province de Namur. De là à mettre en péril la revente de leurs parts à la société mutualiste à tendance socialiste ? "Non, répond Jean-Marc Van Espen (MR), président du collège provincial. Je réaffirme l’intention qui est celle de la Province de voir aboutir les négociations." Le libéral évoque cependant des "discussions qui ont été postposées pour raisons juridiques". Tout doit être ficelé dans les moindres détails afin de parer à d’éventuels recours, souligne-t-il.

Du côté du CPAS de Namur, pas question non plus de rompre le dialogue. "Chacun des partenaires est attentif aux détails qui le concernent", précise son président Philippe Noël (Écolo). Pour ce dernier, vendre ne signifie pas se désengager, surtout vis-à-vis du personnel dont les gestionnaires actuels ont la responsabilité. Au CPAS de Namur, on est notamment attentif à l’avenir des travailleurs sous statut "Chapitre XII", un régime qui ne peut légalement être transféré à un organisme privé comme Solidaris. D’où la nécessité d’avoir une structure parallèle à la future ASBL gestionnaire (l’Association hospitalière Sambre et Meuse), afin de gérer ces cas spécifiques.

Pour le CPAS de Namur se posent aussi les questions d’un fonds de pension constitué à hauteur d’environ 33 millions€ du suivi, jusqu’au bout, du payement des émoluments au personnel retraité. "Vu ces éléments, on est amené à être associé d’une manière ou d’une autre", indique l’écologiste. La question de conserver une représentation politique dans l’organigramme fait partie des options qui sont actuellement sur la table.

Dans les rangs socialistes, où l’on pousserait à la revente selon certaines sources, on rappelle que le cas des Chapitres XII est connu depuis le départ. "Le processus est toujours sur la bonne voie même s’il y a eu un ralentissement à un moment donné", insiste Olivier Gravy (PS).

De son côté, Jean-Marc Van Espen assure vouloir s’en tenir à l’agenda fixé, lequel a pour date butoir le 30 juin 2023 (avec la reprise effective par Solidaris dès le lendemain). "Mais il n’y a rien qui l’oblige, ajoute le président du collège provincial. Si ça aboutit trois semaines plus tard ou pour le 1er septembre, ça va aussi."