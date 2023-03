Les sciences en englais, selon les étudiants de l’UNamur

À l’occasion du Printemps des sciences de l’UNamur, des élèves de la 2e maternelle à la 7e secondaire ont pu découvrir la diversité des sciences et des technologies sur le campus. Une série d’activités figuraient au programme: ateliers, laboratoires, démonstrations publiques, conférences… Le tout encadré gratuitement par des enseignants, chercheurs et étudiants, autour de la thématique Diversités. Le fil rouge, fédérateur et transdisciplinaire, a rythmé ce rendez-vous annuel, organisé depuis 2001 dans plusieurs institutions scolaires et associatives de la Fédération Wallonie-Bruxelles.