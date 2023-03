Les jeunes conseillers communaux de Sambreville ramassent les déchets à Tamines

Une fois par mois, les petits conseillers communaux de Sambreville se réunissent pour faire le point sur leurs réalisations et leurs projets. Ces réunions sont encadrées par deux animatrices, Marie-Christine Fissette et Sandrine Fournier. Récemment, l’idée a été émise de participer à l’action BeWaPP qui vise à rendre la Wallonie plus propre : "Nous nous sommes donc inscrits à l’action et avons reçu le matériel nécessaire, à savoir des gilets fluo, des gants et sacs bleus et blancs," a expliqué Marie-Christine Fissette. Le rendez-vous avait été fixé à la salle Poulain, Place du Jumelage, à Tamines. A partir de là, les douze enfants, répartis en groupes de quatre, ont sillonné les rues, principalement dans le quartier des Bachères. "Nous avions demandé à Brigitte Lainé, une ancienne institutrice, de nous accompagner bénévolement durant le nettoyage. Nous voulions assurer un encadrement maximum lors des déplacements dans les rues", ont encore précisé les deux animatrices. Au bout d’une heure, les jeunes conseillers pouvaient montrer fièrement le résultat de leur travail: quatre sacs bien remplis, essentiellement de canettes et papiers. Ces mêmes conseillers vont bientôt se transformer en ambassadeurs. En effet, pour certains d’entre eux, le mandat de deux ans se termine. En avril, des nouvelles élections sont prévues dans toutes les écoles de Sambreville. Il leur appartiendra de convaincre leurs camarades de classe de se présenter à ces élections pour concrétiser des projets qui leur tiennent à cœur. Enfin, le 22 avril, une dizaine de jeunes conseillers sambrevillois se rendront à Onhaye où aura lieu, l’initiative du Creeccide, une réunion des jeunes conseillers communaux des quatre coins de Wallonie. Une occasion d’échanger avec d’autres jeunes sur une expérience unique.