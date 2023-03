Hamois: maison rurale sur les rails

L’aménagement des abords de cette future Maison rurale polyvalente (MRP) est compris.

Pour rester dans le développement rural, outre ce projet, on devrait assister, dans les prochaines années, à l’aménagement de la plaine d’Hubinne.

Au passage, la bourgmestre Valérie Caverenne, sur l’exemple d’autres communes, a plaidé pour que les habitants se portent candidats à la CLDR (commission locale de développement rural) afin de redynamiser celle-ci

Achet: on démolit

La Commune va aussi reprendre les voiries de la rue du Vieux tribunal, à Schaltin et celles du Clos des Princes-Evêques, à Hamois. Quant à la salle d’Achet, au centre du village et dont on avait pas mal parlé il y a trois ans pour une fuite de mazout dans le Bocq riverain, elle sera démolie. Selon l’échevin David Jadot, cela rendra de l’espace à la kermesse, notamment. Seule la conseillère Josée Libion, d’Achet, s’est abstenue de cautionner cette décision.

Notons aussi deux décisions importantes en matière d’enseignement: une déclaration de vacance d’emplois en vue des nominations avant le 1er avril 2024 et on va renforcer l’encadrement par des aides complémentaires (puéricultrices et aides maternelles).

Routes bruyantes

En fin de réunion, Écolo est intervenu deux fois. Auguste Carton, pour des nuisances sonores dans le village d’Emptinne venant de la N4 et de la RN97. La mise à blanc de taillis et d’arbres le long de la N4 n’a rien arrangé. La bourgmestre connaît le problème et est d’accord pour un merlon mais voilà, l’administration ne bouge pas beaucoup. Ce projet qu’on attend n’empêchera pas les nuisances partout, il ne serait adapté qu’à une partie du tronçon, selon le conseiller.

Son colistier, Lucien Lemoine, est intervenu pour insister auprès du collège pour que ce dernier manifeste son intérêt auprès du SPW Emploi-Formation, qui pourrait subsidier la création d’un EPN (Espace public numérique) à Hamois qui n’en a pas. Il faudrait aller vite car il n’y a que 77 projets et 66 sont déjà envoyés.

La bourgmestre a répondu qu’il y a un EPN à Ciney et qu’elle trouve qu’Hamois est une petite commune. "Petite ? Plus tant que cela" lui a répondu le conseiller.