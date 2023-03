Dinant: Omer Laloux président du "Pôle Logement"

Le Dinantais a été installé à ce poste à Liège, en présence du ministre wallon Christophe Collignon (PS). Ce fut l’occasion pour lui d’expliquer sa vision du secteur et du futur de ce dernier: "La préparation du mémorandum en vue des élections de 2024 sera une priorité du Pôle. La hausse des coûts de l’énergie et des matériaux, associée à une pénurie de main-d’œuvre de qualité, influencent défavorablement le secteur de la construction. Les défis à relever sont de taille: rénovation du bâti existant, vieillissement de la population, accessibilité à un logement de qualité, augmentation du parc de logements publics dans une perspective de développement durable. Personnellement, après la crise Covid, j’ai été très sensible, avec l’allongement de l’espérance de vie, à l’hébergement des aînés et principalement leur permettre de vivre le plus longtemps chez eux, en totale autonomie. Nous devons également être attentifs à l’accès à la propriété à des prix abordables pour les jeunes. Enfin, à l’heure où plusieurs centres-villes se désertifient au niveau commercial, réapprendre à habiter en ville en y développant une politique harmonieuse de mixité sociale et de fonctions me semble être un défi intéressant, surtout à l’heure où l’on tente de freiner l’étalement urbain".

Le Pôle Logement est un organe consultatif chargé de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations en matière de logement, mais dixit Omer Laloux, "il me semble intéressant, toutefois, de prendre des avis d’initiative dans des matières spécifiques. En tant que gestionnaire d’une société de logement public, aboutir à une réforme locative axée sur la valeur énergétique du bien est une priorité".