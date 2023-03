CHU UCL Namur : Le Fonds Salamon célèbre dix ans d’aide aux personnes atteintes d’un cancer

Pour faciliter le déplacement des patients, le Fonds a mis au point un système de mobilité. "Des bénévoles se chargent tous les jours du transport des patients d’un lieu à un autre sur l’ensemble de la province de Namur et du Luxembourg", explique Bernard Willemart, le responsable du Fonds Émile Salamon.

Ces bénévoles ne ménagent pas leurs efforts. Au cours des dix dernières années, 4 113 768 kilomètres ont été effectués pour accompagner près de 5000 patients.

L’Essentiel, la seule structure de bien-être pour la province de Namur et au-delà

Il y a quatre ans d’ici, le Fonds, géré par la fondation Roi Baudouin, a ouvert un espace bien-être appelé l’Essentiel. Situé près de l’hôpital Sainte-Élisabeth, l’endroit apporte un soutien psychologique aux malades notamment par des moments de relaxation. L’équipe soumet aux patients des soins individuels (soins esthétiques, massage, hypnose, yoga, sport,…) pendant et jusqu’à 3 mois après les traitements. Une fois qu’ils se sentent plus en confiance, l’espace propose 9 mois supplémentaires d’ateliers collectifs (atelier culinaire, sophrologie, art thérapie,…) qui leur permettent sur du long terme, une ouverture du corps et de la parole. "Nous réalisions déjà des soins esthétiques sur le site de Saint-Élisabeth mais j’ai toujours voulu accueillir les gens dans un espace plus polyvalent et aussi plus chaleureux" déclare le Docteur Willemart. L’Essentiel est la seule structure pour le moment à proposer cette offre et beaucoup de patients luxembourgeois se déplacent jusqu’à Namur. Ce centre permet aux patients de se sentir à nouveau soi et comme le montrent certains témoignages, "l’Essentiel, c’est un endroit où je me sens bien, calme et sereine, où je ne pense plus qu’à moi".

Le 23 avril 2023 au Delta à Namur de 16h à 17 h 30. Prix d’entrée: 20 € (réservation sur le site du Fonds Salamon).

www.fonds-salamon.be