Chantier de la N4 entre Jambes et Erpent: les grandes manœuvres nocturnes reportées

Pour rappel, il est prévu, à terme, de restreindre la circulation des véhicules sur une bande de la N4 entre Jambes et Erpent et ce, afin de réserver une voie aux véhicules du TEC. La vitesse sera par ailleurs ramenée à 70 km/h sur le tronçon visé. Il est également envisagé d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes sur la chaussée de Marche. Ajoutons encore que la rue de Velaine sera mise à sens unique, sauf pour les bus et les usagers faibles. Un nouveau feu sera implanté au niveau du magasin Wine & More pour permettre la remontée sur la voirie. Tous ces aménagements sont destinés à faciliter la création d’un nouveau P + R au lieu-dit de la Petite couture.

La fin des travaux dont la durée est évaluée à 6 mois est attendue pour septembre 2023.