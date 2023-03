Bioul (Anhée) : "Wahaha", un bon titre de concert pour un 1er avril

En octobre dernier, un premier EP (mini-album de 6 titres) intitulé "Wahaha" est sorti, entraînant avec lui une tournée du même nom. Les compositions de ce dernier seront proposées samedi, à Bioul, par le duo. Une première près de chez nous. " On a déjà donné des concerts un peu partout, dans le Brabant wallon, à Bruxelles, à Charleroi. Mais dans la région, c’est la première fois", se réjouit Nathalie Huart, chanteuse et maman d’élève à l’école de Bioul. " En réalité, c’est le comité de parents qui nous a sollicitées pour qu’on vienne chanter à la Maison de la ruralité. C’était l’occasion."

Actuellement, le groupe compte une quinzaine de compositions originales. En français. " On mélange tout ça avec quelques reprises. On Youcise les chansons comme on dit ", sourit Nathalie.

Poétique et espiègle

Récemment, le duo s’est frotté à The sound of silence, de Simon and Garfunkel. Le titre devient Le chant du silence. Un clip a été tourné au kiosque à Dinant. "On a eu pas mal de retours sympas, surtout en France."

Aurélie Delbeque et Nathalie Huart abordent diverses thématiques au travers de leurs chansons originales. "O n ne se met pas de règle. On écrit ce qui nous passe par la tête. La plupart du temps, c’est sur ce que les gens vivent, sur les émotions du quotidien. On traite plutôt de sujets légers, précise notre interlocutrice . On essaie d’avoir une belle plume. On fait des chansons poétiques et espiègles. On aime bien quand c’est drôle."

Le spectacle samedi soir à Bioul durera 1h30. Les deux jeunes femmes seront seules sur scène. Avec une guitare, un piano et quelques percussions. L’ambiance sera feutrée, acoustique, intimiste. "On espère que les gens se déplaceront pour venir découvrir notre univers", souffle Nathalie. Ces derniers temps, les deux comparses se sont replongées dans la composition. Avant un nouvel EP ou un premier album ? Elles ne se mettent pas de pression. Et font ce qui leur chante.

Youcii en concert à Bioul (Maison de la ruralité, place Vaxelaire, 20), le 1er avril à 20h. PAF : 5€. 0478/90.75.90. associationparentbioul@outlook.be.