Andenne : l’école Sainte-Begge cherche urgemment un prof de math

"La directrice adjointe, Madame Göbbels, a été en arrêt maladie durant neuf jours, trois semaines avant le congé de Carnaval. Tant que c’était neuf jours, on ne pouvait pas procéder à un remplacement. Ça a pu être fait dès le dixième jour", explique Damien Duchesne, prof de math, devenu directeur adjoint faisant fonction.

En parallèle, l’autre directrice adjointe, Madame Teirlynck, est elle aussi en maladie. "Absente avant les vacances, son congé a été prolongé à la rentrée. Mon collègue, Olivier Mertens, a été allégé d’une partie de son job de coordinateur CEFA pour reprendre une partie du travail de Madame Teirlynck qui est aussi cheffe d’atelier, poursuit Damien Duchesne. On attend maintenant de voir si son congé est à nouveau prolongé." Il faut donc jongler avec cette situation incertaine.

Utiliser le système D

Le poste de directeur adjoint n’aurait pas pu rester vacant car il est capital. "Surtout avec l’arrivée en septembre du directeur Cédric Jenke, souligne Damien Duchesne. Il vient d’un autre réseau que le libre, est en pleine formation et ne connaît pas encore tout au niveau de notre fonctionnement." Damien Duchesne, prof depuis 15 ans à Sainte-Begge, était donc la personne toute trouvée pour le seconder. Il a été sollicité par la direction et le PO. "Je suis très investi dans l’école et notamment comme délégué syndical. J’en connais bien la structure. Je pense qu’on est venu me chercher pour mon expérience et ma connaissance de l’école et qu’on a estimé que c’était mieux que d’avoir quelqu’un d’extérieur."

Dès lors, c’est la débrouille pour combler les heures de mathématiques qu’il ne donne plus. "On a trouvé des solutions en interne: par exemple, une prof qui donne cours bénévolement à l’école des devoirs prend en charge deux heures, d’autres profs de math font des heures supplémentaires bénévolement et j’ai moi-même redonné cours quatre heures mardi, détaille-t-il. Pour le moment, seules deux heures ne sont pas pourvues"

"On fait tout ce qu’on peut pour essayer de pallier le manque", affirme-t-il pour apaiser les inquiétudes de certains parents qui craignent que leurs enfants en paient les pots cassés. "On comprend que ça soit anxiogène et on sait que la configuration n’est pas idéale mais elle peut tenir la route encore un peu."

Plusieurs d’entre eux s’étonnent aussi des changements successifs au sein de la direction. "Il y en a eu quatre en cinq ans. Mais ce sont à chaque fois des concours de circonstances, affirme Damien Duchesne. La dernière directrice est partie parce que son mari (Olaf Mertens, ancien directeur de la Providence à Champion) a décroché un poste à Casablanca."

Exemple criant de la pénurie

L’offre d’emploi proposée par Sainte-Begge dépend malheureusement du fait que les congés de maladie des directrices adjointes soient prolongés ou pas. "On peut comprendre que cette incertitude soit peu engageante", concède le directeur adjoint f.f. L’école avait pourtant des potentiels candidats en lice. "Une personne est venue mais a finalement refusé le poste estimant qu’elle n’avait pas toutes les compétences, relate-t-il. On devait aussi rencontrer deux autres candidats qui ne se sont jamais présentés…"

Autre problématique, encore plus criante (nous en parlions dans L’Avenir de ce 29/03/23): la pénurie d’enseignants. "Quand on va sur des plateformes pour trouver des candidats, il n’y en a pas, déplore-t-il. Ou alors, ils ont un titre “suffisant” ou “en pénurie” mais pas le titre “requis” qui leur confère les qualifications pédagogiques et les connaissances de la matière." Il souhaite toutefois conclure sur une note positive: "Malgré les turbulences, on garde le cap. Les collègues sont solidaires, l’équipe est soudée, c’est notre force !"

L'indécrottable image du "planqué"

Suite à une réforme qui sera appliquée dès la rentrée prochaine, le cursus des instituteurs et des enseignants du secondaire inférieur va passer de trois à quatre ans. C’est un des freins au recrutement, selon Olivier Mertens, coordinateur CEFA et également enseignant en mathématiques.

«Ces études n’attirent pas énormément de monde à la base. Déjà, quand j’en suis sorti il y a six ans, on était seulement quinze en classe et dix à sortir. Tout cela a un impact sur le nombre de professeurs de mathématiques qui arrivent sur le marché de l’emploi. indique-t-il. Et puis, dans l’enseignement, les salaires sont corrects mais ne sont pas comme dans le privé. Ça joue! Quant à l’aspect relationnel avec les élèves, ça demande vraiment d’avoir la vocation. Ce n’est pas pour rien qu’une grosse majorité d’enseignants arrête ce métier après cinq ans.»

Il ajoute qu’un temps plein dans l’enseignement ne se limite pas à 22 heures en classe. «Il y a les réunions, le boulot à la maison et la charge de travail toujours plus importante. L’enseignant souffre de cette image de “planqué” qu’on lui colle avec plus de deux mois de vacances par an. Ce n’est pas vraiment le cas quand on se forme, quand on prépare ses cours, etc.»