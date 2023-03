Acheter ou vendre un vélo d’occasion dimanche

La possibilité sera aussi offerte de découvrir cette locale du GRACQ et ses actions de sensibilisation en lien avec la sécurité au travers d’un stand qui présentera des animations et un quiz sécurité, un atelier gravure de vélo, un contrôle des vélos lors du dépôt par des mécaniciens de cycle. Un petit bar accompagnera l’événement en proposant des boissons locales.

le dimanche 2 avril

Rendez-vous le dimanche 2 avril sur le site de Contre Vents et Marées, rue des Glaces Nationales, 144, 5060 Auvelais, à partir de 10 heures pour le dépôt et à 13h30 pour la vente ! Comment s’organisera cette journée ? Pour ceux qui souhaitent vendre un vélo d’occasion (enfant ou adulte), cela sera possible entre 10h00 et 12h30. Avec l’aide d’un mécanicien de cycle de Brillo Scrl FS, vous serez conseillé(e), avec expertise, sur un prix de vente sur la base de l’état général du vélo. Il doit être en bon état, avoir des freins fonctionnels et pas de pneu crevé ! Le coût du dépôt est de 3€ par vélo. Si le vélo déposé est vendu, vous serez prévenu par SMS et une commission de 10% sera prélevée sur le prix du vélo. S’il n’a pas été vendu, vous devrez venir le récupérer entre 16h00 et 16h30.

Acheter un vélo d’occasion ? Les vélos (enfants ou adultes) déposés dans la matinée seront mis en vente de 13h30 à 16h00 au même endroit.

Les mécaniciens de cycle de Brillo Scrl FS seront présents pour conseiller les futurs acquéreurs. Chaque vélo vendu pourra être gravé gratuitement ! Il y aura la possibilité de tester le vélo sur le site de manière sécurisée pour les enfants et à l’extérieur du site pour les adultes.

Attention: l’accès de la rue des Glaces Nationales est fermé pour travaux en venant de Tamines mais est tout à fait accessible depuis le centre d’Auvelais.