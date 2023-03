Yvoir: une bagarre presque mortelle

Ce mercredi matin, ses deux agresseurs présumés ont comparu devant le tribunal correctionnel de Dinant. Durant cette bagarre, dont le motif est toujours inconnu aujourd’hui, la victime a premièrement été frappée au visage avec une bouteille d’alcool par un de ses deux adversaires. Le second a terminé le travail avec ses poings. “Le coup porté avec la bouteille a sectionné une petite artère dans la région du crâne. Le sang coulait abondamment. Le pronostic vital était engagé”, poursuit le ministère public qui requiert 30 mois ferme pour l’auteur de ce coup. Contre le second, qui a mis KO la victime avec ses poings, un an ferme.

Me Vancraeynest, avocat de l’auteur du coup de bouteille, plaide une peine de travail. Il rappelle que la victime est décrite comme agressive, y compris avec le personnel du centre. Réaction du président: “Votre client est aussi décrit comme problématique au sein du centre.” Du moins quand il consomme de l’alcool.

Me Somers, conseil du second prévenu, plaide l’acquittement de son client qui aurait été agressé par la victime, déjà en sang, alors qu’il n’avait rien à voir avec la première scène. “Il a été amené à être aux prises avec lui et à se défendre mais de manière minime”, plaide l’avocate. Jugement le 25 avril.