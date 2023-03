Un incendie détruit une maison à Jemeppe-sur-Sambre

Dans la nuit de lundi à mardi vers 1h du matin, un important incendie a ravagé une maison située au n°17 de la place communale à Jemeppe-sur-Sambre. Les pompiers de la zone Val de Sambre dirigés par le lieutenant Stéphane Falque se sont rendus sur les lieux en force avec deux autos pompes, trois camions citernes, une auto-échelle et une ambulance. A l’arrivée des hommes du feu, d’importantes fumées se dégageaient de l’habitation et les flammes menaçaient la maison mitoyenne. Plusieurs lances à eau ont été mises en action afin de circonscrire le sinistre et au bout d’une heure d’effort les pompiers ont pu le maîtriser. Malgré tout, la maison est totalement inhabitable et la toiture mitoyenne a subi quelques dégâts. Le propriétaire des lieux était lui sain et sauf, il a été pris en charge par les services de la ville afin d’être relogé. Les causes de l’incendie sont accidentelles, elles proviendraient d’une plaque de cuisson restée allumée dans la cuisine. Les policiers de Jemeppe se sont rendus sur place pour les constatations.