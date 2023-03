On a mangé au "D’Arville" à Wierde (Namur) : bucolique et chic

On dîne ici sur deux niveaux, dans ce qui était la grange et qui a gardé sa charpente culminant à 11 mètres du sol. La cuisine apparaît derrière la vitre. La salle dresse ses tables autour d’un poêle chaleureux, dans un décor contemporain coloré qui accroche aux murs des toiles de l’aquarelliste Jean-Luc Dossche.

Des nénuphars et des moutons

Aussi bien par son prénom que par son nom, Olivier Bourguignon était prédestiné à cuisiner et à servir à boire. Il a appris le métier à l’école hôtelière de Libramont, puis chez Alain Peters à Malonne et chez Charles Jeandrain à Namur. Il fut le cuistot de la compagnie ATk des Commandos de Flawinne. Il créa Le Bourguignon à Belgrade avant d’exploiter l’Aquaplane à Profondeville. Cela fait bientôt 20 ans qu’il a posé ses casseroles ici, au plus près de la nature.

La terrasse sera, cet été, abritée sous une pergola. Elle se prolonge dans un jardin agréablement meublé et peuplé. Ici, un Bouddha enfant couché sur le ventre au bord de la pièce d’eau des nénuphars et des canards. Là, les pierres sculptées, creusées, polies de Michel Hoppe. Plus loin, le rucher, le potager et la serre. Au bout, le paddock des chevaux et le pré des poneys et des moutons.

Mousseline à la Duvel

Marie et Simon sont attablés devant des bulles sans alcool mais tout à fait sympathiques: un pétillant rosé, sans sucre ajouté et sans sulfite, élaboré à partir de vin désalcoolisé, de jus de raisin, d’arômes naturels de citron, d’eau de source pétillante déminéralisée.

Et voilà le menu qui défile. Pour elle, d’abord les asperges avec une mousseline à la Duvel, du pourpier et un jus vert maraicher. Pour lui, les Saint-Jacques au romarin, crème au pistou, chou-rave. Pour elle comme pour lui: l’omble chevalier associé à du jambon patta negra, avec coques, poireaux et écume de coquillages. Pour suivre, elle a choisi le saumon laqué au miel, il a opté pour le magret sauce marchand-de-vin. Le dessert est une assiette de sorbets fruités et fleuris: cassis-violette, framboise-fleur d’oranger et poire-jasmin.

En sortant, Marie et Simon s’attardent sur les photos du chef: sur celle-ci il fait le clown, sur celle-là il pose avec ses deux jumelles de 11 ans qui jouent déjà du rouleau à pâtisserie et du fouet. Ils vont dormir à 200 mètres d’ici, dans la villa Barabas qui propose des hébergements de grand confort. Ils ont choisi la suite à la française, pour sa baignoire îlot et pour les voilages romantiques de son lit à baldaquin.

