Namur : les résidents de La Closière ont déménagé de Saint-Servais à Erpent

Les résidents de La Closière ont inesti leurs nouveaux espaces erpentois. ©EdA - Florent Marot

La Closière, maison de repos du CPAS de Namur, garde son nom mais change de lieu. En ce début de semaine, elle a quitté ses installations vieillissantes de Saint-Servais pour un nouveau bâtiment érigé à l’avenue du Bois Williame, à Erpent.

Le transfert a été organisé afin de limiter l’effervescence. "Le déménagement des résidents a été étalé sur les journées de lundi et mardi, entame Martine Havard, la directrice de la maison de repos. On évite l’empressement. Ils arrivent par petits groupes, ce qui nous laisse le temps de les installer dans le calme." Aux côtés du personnel, les familles et les bénévoles de l’institution sont présents pour rassurer et accompagner dans la découverte des lieux.

Entre la chambre quittée à Saint-Servais et l’installation dans la nouvelle chambre à Erpent, il s’écoule deux heures, trois maximum. "À leur arrivée à Erpent, les résidents prennent un café à la cafétéria, le temps que leur lit et leur mobilier personnel soient montés dans leur chambre."

Mieux qu’espéré

Les résidents ont été préparés à ce qui peut constituer un profond bouleversement des habitudes. "Depuis le début de la construction du bâtiment, nous les avons tenus informés de l’avancement du projet, explique Martine Havard. Nous avons dernièrement organisé un conseil des résidents “spécial déménagement” afin de répondre aux questions et aux craintes. Il y a un peu de stress et d’anxiété, principalement chez les résidents qui sont désorientés. Il faudra un temps d’adaptation afin que chacun retrouve ses repères, mais globalement le déménagement se passe bien." Et même mieux qu’espéré, confie un membre du personnel.

Confort et intimité

Le nouveau cadre de vie est soigné et baigné de lumière. Les murs sont neufs et le mobilier également, à l’exception de la majeure partie des lits et des fauteuils. Les chambres sont toutes individuelles, avec salle de bains et toilettes particulières. Elles sont réparties en sept ailes, dont les noms ont été choisis pas les résidents.

Des salles de soins et des espaces réservés aux activités par petits ou plus grand groupes. On n’a pas le sentiment de circuler dans un vaste ensemble, il règne un sentiment de confort et d’intimité que favorise une implantation en étoile, sur trois niveaux.

La Closière accueille 102 résidents et compte une septantaine de travailleurs. L’institution est agréée pour 42 lits en maison de repos et 60 lits en maison de repos et de soins.