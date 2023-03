Namur: des crevettes et du porc Duroc au concours culinaire Baron Romeyer

Il s’agit d’une occasion pour les écoles participantes de développer le talent de leurs jeunes en ajoutant une dose d’adrénaline. L’école hôtelière de Namur, le collège Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud, l’institut Notre-Dame de Fleurus, l’IPES de Wavre et l’ITCF Val-Itma de Tournai sont en compétition cette année.

Pour cette compétition, les élèves font face à une série d’ingrédients imposés dans la préparation de leur menu. Crevettes grises et pommes de terre Franceline comme entrée, carré de porc Duroc et jus pomme-betterave pour le plat, "spéculasses" (spéculoos avec plus d’épices) et moutarde en dessert.

Si les organisateurs gardent toujours un thème dans la préparation du menu, un nouveau système de cotation est de mise pour évaluer les participants. Ils se sont inspirés du modèle des Worldskills, breveté et reconnu au niveau international. "Rien n’a changé cependant concernant le choix du coach qui reste un professionnel non-étoilé, en général en contact privilégié avec l’établissement scolaire comme un ancien élève, ou alors un professionnel faisant partie du personnel de la Province", explique Isabelle Evrard, la députée en charge de l’Enseignement de la Province du Brabant Wallon.

Au terme du travail des étudiants, un jury de dégustation goûtera, par écart de quinze minutes, les différents menus. Ce jury est composé de professionnels du métier, mais aussi de quidams (fournisseurs, politiciens, collaborateurs,…) qui participent à la réalisation de l’événement.

Une touche coréenne

L’école hôtelière provinciale de Namur se place dans la compétition avec trois élèves de dernière année. Rigueur et respects des règles sont les maîtres-mots du concours. "En tant que coach, je me dois de rester à distance de leur travail. Je ne touche aucun aliment et ne goûte rien. Mon rôle est plutôt de les supporter mentalement dans cette épreuve. Je m’occupe également de les conseiller et ainsi d’anticiper les éventuelles erreurs qui pourraient arriver", s’exprime leur coach gantoise, cheffe d’origine coréenne et créatrice de Choirigine.

Les élèves ont reçu les formalités nécessaires à l’organisation de leur menu il y a trois mois et s’entrainent depuis lors dans les locaux de leur école. "Malgré les ingrédients qui nous sont imposés, on est totalement libre sur les accompagnements et nous pouvons laisser place à notre créativité. Petit clin d’œil à notre cheffe d’ailleurs dans le plat, puisqu’on prépare des pommes de terre au kimchi, un condiment coréen", explique un des étudiants namurois, Constantin Hilkens.

Le jeune cuisinier développe son menu et celui de son équipe avec beaucoup d’attachement: "il y a une vraie histoire derrière un plat, on ne cuisine pas bêtement. C’est une préparation recherchée".

La proclamation des résultats était attendue dans la soirée.