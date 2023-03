Hamois: le théâtre wallon renaît à Natoye avec la troupe Concordia

Les dimanches 16 avril à 15h30, samedi 22 à 19h30 et dimanche 30 avril à 15h30, la société royale Concordia reprend le théâtre par une pièce en wallon en trois actes de Pierre Chesnot: Otel Mimosa , adaptée en wallon par Philippe Decraux. Dans la distribution, on trouve une douzaine de comédiens. Des anciens et des nouveaux. Notons Pascale Remy, Lindsey Radu, Céline Petre, Joelle Mousman, Kathelyne Goffin, Lionel Quevrin, Jean-François Lannoy, Bruno Defays, Étienne Misson, Jean Quevrin, Michael Dachelet, Cédric Bertrand et Charles Dachelet, lui-même étant également metteur en scène de cette comédie.