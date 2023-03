Floreffe: le vestiboutique de la Maison Croix-Rouge rénovée et agrandie

Les ouvriers communaux ont repeint les deux nouvelles salles avant que Dany, Dominique, Paul et André-Marie, les experts en bricolage n’apportent leur aide pour le montage des étagères. "Une entreprise de menuiserie du zoning nous a offert plusieurs étagères", précise la présidente Madeleine Delval.

Outre deux salles réservées aux hommes et aux femmes, on trouve aussi une pièce avec des vêtements pour les enfants de 2 à 18 ans et une consacrée aux bébés, avec le matériel de puériculture.

"Les clients peuvent aussi trouver des chaussures, des sacs, des jouets et des livres."

Depuis sa création, la vestiboutique offre à chacun la possibilité de se vêtir à petits prix. Et de repartir avec la satisfaction d’avoir participé à une économie solidaire et durable. "C’est une bouée de sauvetage à laquelle se raccrochent des personnes en grande difficulté. Avec les différentes crises, on doit faire face à un afflux de nouveaux clients", précise la présidente.

Chaque semaine, Nicole, Marie-Paule, Béatrice et Lysiane consacrent plusieurs heures à la gestion de la boutique qui propose des vêtements de seconde main ; "il faut trier, ranger et exposer, ajoute Marie-Paule. Les tâches ne manquent pas. Nous travaillons essentiellement avec des dons. L’argent des vêtements vendus, permet de financer l’épicerie sociale."

La boutique est également un lieu privilégié de rencontres et d’écoute. "En créant ces boutiques, la Croix-Rouge veut lutter contre l’exclusion sociale par le développement d’un projet à caractère préventif."

Dans un cadre accueillant, la vestiboutique est aussi la maison des petits bonheurs comme l’a rebaptisée une cliente.