Dinant: le marronnier remarquable du square Lion à terre

Dans la nuit de dimanche à lundi, un marronnier plus que centenaire s’est abattu dans le centre de Dinant. Plus précisément au square Lion. Le vénérable végétal, considéré comme "remarquable", a eu la bonne idée de ne causer pratiquement aucun dégât dans sa chute, renversant seulement une stèle en l’honneur de Léopold III. Il suffira de la relever, elle n’est pas abîmée. Autre bonne idée: de s’être écroulé de nuit et pas sur des passants ou des gosses qui jouent, en pleine journée. Il apparaît que l’arbre était pourri, et très fragilisé au niveau de sa base racinaire. Le tronc et les branches seront débités par les services de la Ville, d’ici quelques jours. Pour rappel, les autorités communales doivent suivre les recommandations du DNF pour la gestion de pareils arbres. Pour celui-ci, c’est définitivement réglé.