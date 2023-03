Conseil communal: travaux au Bois de Thy, Igretec devra revoir sa copie

Comme il s’agit de prises de connaissance, les décisions des autorités de tutelle font rarement l’objet d’interventions de la part des conseillers communaux. Ce n’est pourtant pas le cas cette fois. Le conseiller indépendant Léon Revers revient sur l’attribution, à l’intercommunale Igretec, du projet d’aménagement des voiries du Bois de Thy, à Laneffe.

"Bien qu’il s’agisse d’un projet indéniable pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants de ce domaine résidentiel, je trouve que le cahier des charges réalisé par Igretec a été bâclé", déclare-t-il. "Pour rappel, il concerne les voiries, l’eau et l’égouttage. Sans vouloir rentrer dans les détails techniques, ce qu’Igretec propose est beaucoup trop onéreux par rapport aux subsides escomptés. Et la Commune ne pourra pas assumer le reste sur fonds propres."

La bourgmestre Christine Poulin répond: "Nous sommes conscients du problème. Une réunion avec Igretec est programmée ce mercredi. Heureusement, le marché n’est pas encore attribué."

L’avenir des blocs RTG

Suite à une panne de chauffage, des convecteurs électriques avaient dû être installés, l’an dernier, dans les blocs RTG abritant, entre autres, l’ASBL Latitude Jeunes.

"Suite à cela, les charges 2022 sont donc plus importantes. Afin qu’elles restent acceptables pour cette ASBL, nous proposons au conseil de réaliser la moyenne des charges des six dernières années", déclare l’échevin Philippe Bultot (MR-EC). Elles s’élèveront donc à 7 000 € plutôt qu’entre 8 et 10 000€ pour 2022. "Un nouveau système de chauffage au gaz a été installé au début de cette année", précise-t-il.

Et Christine Poulin de conclure: "Nous comptons réaliser une étude concernant l’avenir de ces blocs RTG dans l’espoir de voir aboutir un nouveau projet lors la prochaine législature. La démolition de l’ancienne crèche vient de débuter".

Rénover les installations du foot de Tarcienne

Deux marchés sont ensuite votés: le premier, d’un montant de 458 000 €, est lié à la rénovation des infrastructures du club de football de Tarcienne. L’échevin des Sports, Nicolas Preyat (MR-EC), anticipe la question du mode de chauffage de ce futur bâtiment.

"Nous avons opté pour une chaudière au gaz car l’inertie du bâtiment serait trop importante pour y installer une pompe à chaleur", justifie-t-il. Il est prévu d’y placer, par la suite, des panneaux photovoltaïques.

Le second marché concerne le renouvellement de la conduite d’eau à la rue Froide, à Berzée. "L’idée serait de profiter de l’ouverture de la voirie par la SWDE pour procéder à la rénovation de celle-ci", explique l’échevin des Travaux, Serge Goffin (PS).