L’intention est de rénover les vestiaires, les installations sanitaires et électriques, de remplacer des plafonds, des menuiseries extérieures, des toitures. Ces vestiaires seraient également utilisés par les clubs de tennis de table, de foot et de balle pelote.

Il est également prévu la rénovation de la buvette du club de foot, du terrain et de ses abords et la création d’une aire multisports accessible à tous, à la place de l’ancien terrain de tennis, sans oublier la rénovation des terrains de pétanque. Ces installations sportives profitent également à l’école de Purnode, située à une centaine de mètres.

Pour l’ensemble du projet, l’estimation est de 700.000€ avec 70% de subsides. "Encore faut-il, bien évidemment, précise l’échevin des travaux Marcel Colet qu’Infrasport donne son accord."

Le groupe EPY fait remarquer que la manne financière n’est pas inépuisable et que quand on demande des subsides, il y a toujours une part communale. "Avant de poursuivre, il faut d’abord savoir si on va être retenu ou pas", conclut l’échevin.

La suppression d’un parking fait débat

Les trois conseillers de la majorité, de la liste du bourgmestre, Jean-Claude Deville, Jean-Pol Boussifet et Katty Guillaume, avaient interpellé le collège communal sur l’intention du Service public de Wallonie de supprimer le parking entre le passage à niveau et l’entrée du parc à Yvoir (voir notre édition du lundi 27 mars). Ils ont été rejoints, dans leur demande, par le conseiller également de la majorité, mais du groupe de la Relève, Yvon Perin de Jaco. Ces conseillers et d’autres qui ne sont pas intervenus au conseil expliquent qu’il y a place, à cet endroit pour les piétons et pour le parking. Le bourgmestre Patrick Evrard a rappelé que le SPW est seul compétent puisqu’il s’agit d’une route régionale. Crainte aussi de ces conseillers sur l’intention d’Infrabel de supprimer le passage sous voie de la rue du Rauysse. Des contacts vont être pris à ce sujet.