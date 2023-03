Conseil communal d’Andenne: le poète Timotéo Sergoï censuré, selon l’opposition

"Et, suite au collège communal du 17 mars, la Ville n’autorise plus cet affichage sur ses murs, s’offusque Florence Halleux. Vu ce refus, le Centre culturel a dû reporter d’un mois le vernissage de l’exposition et rechercher des lieux privés acceptant l’affichage."

Manque de vulgarisation

Benjamin Costantini (PSD@), échevin de la Culture, précise que le Collège n’a pas refusé les textes mais les a autorisés sous conditions. "Le problème de l’exposition, c’est qu’elle prend place dans l’espace public et qu’elle n’est en rien vulgarisée et expliquée, déplore-t-il, Je refuse d’entendre que le Centre culturel est censuré dans sa programmation."

Au Phare, à la Maison des solidarités ou à la bibliothèque par exemple, les responsables n’ont pas souhaité que les textes du poète soient affichés. "On a accepté une douzaine de textes, sans compter les espaces privés, affirme l’échevin. Mais pour d’autres, c’est non."

Il déplore que le poète ait partagé sa frustration sur les réseaux sociaux. "Il n’a pas pris la peine de me contacter." Si l’interpellation de Florence Halleux ne lui pose pas de souci, l’échevin regrette qu’elle se soit répandue aussi sur Facebook, attisant la polémique: "Il y a d’autres façons de se mettre en lumière !"

"Un art de bisounours"

Florence Halleux a rappelé que Timotéo Sergoï n’était pas un "guignol" mais un artiste reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Elle pense au contraire que la poésie ne s’explique pas et que chacun peut avoir sa propre interprétation. D’après elle, le but de l’artiste n’est pas de cantonner la poésie aux livres mais de la développer sur les murs des villes pour la rendre accessible à tous.

Elle s’interroge sur la liberté du Centre culturel et de l’échevin. "Les textes doivent passer au collège pour être acceptés. C’est de la censure en bonne et due forme", s’insurge-t-elle. Elle reproche à l’échevin de promouvoir "un art de bisounours" lisse et standardisé, Pour elle, la poésie et la littérature sont faites pour choquer, faire réfléchir et remuer les consciences. "Ne doutez pas de ma liberté. Cela a été soumis au collège parce que ça se passe sur l’espace public", a enchéri l’échevin.

Le mayeur, Claude Eerdekens estime, lui, qu’un Centre culturel financé par le contribuable se doit de le respecter. Sa réflexion a, elle aussi, frôlé la polémique: "Un centre culturel peut commettre des erreurs grotesques. Il y a quelques années, il avait programmé Dieudonné. J’étais scandalisé qu’il invite un tel raciste avec l’argent de la Ville. Donc, à un moment donné, on a le droit d’exiger que l’argent du citoyen soit utilisé à bon escient." Il a ajouté qu’il ne connaissait pas Timotéo Sergoï et qu’il devait être "pistonné par le parti AD&N". La remarque a bien fait rire le groupe d’opposition.

Pour Étienne Sermon (AD&N), il n’y avait pas lieu de censurer les textes du poète. "J’espère qu’à l’avenir, les artistes venant à Andenne pourront s’exprimer et que tout sera analysé avant, de manière démocratique et transparente", dit-il.

Le groupe AD&N qualifie le comparatif du bourgmestre d’injurieux. "Je n’ai pas dit que Monsieur Sergoï avait des propos nauséabonds comme Dieudonné, mais la liberté d’expression a ses limites", nuance le mayeur. Le président du conseil a mis le holà pour éviter que le débat ne s’envenime. "Afficher des slogans politiques et philosophiques, ça n’a pas sa place dans l’espace public. En acceptant, nous aurions failli à notre devoir de neutralité", a conclu Benjamin Costantini.

Quartier d’Anton : moitié logements, moitié équipements collectifs

Une grande partie du conseil de lundi a été dédiée à la zone d’aménagement communal concerté (ZACC) d’Anton.

Des experts du Bureau économique de la province (BEP) ont présenté l’avant-projet du schéma d’orientation local (SOL) de la future ZACC d’Anton. Ils ont évoqué sa superficie située à l’ouest du centre d’Andenne dont 46 ha sont urbanisables.

La ZACC a notamment pour objectif de répondre à la hausse du nombre d’habitants. La population andennaise a déjà augmenté de plus de 10 % en 12 ans et d’ici 2035, elle devrait s’accroître de 16,8 % (soit 4638 habitants), selon les prévisions de l’Institut wallon de la statistique (IWEPS).

Le BEP rappelle la volonté politique : limiter l’étalement urbain et concentrer le logement au centre d’Andenne. «D’ici 2035, on aurait besoin de 1926 nouveaux logements», révèle-t-il. Pour répondre à ces besoins dus aux changements démographiques, au vieillissement de la population et à la réduction de la taille des ménages (davantage de familles monoparentales), 48 ha seraient requis d’ici 2035 (40 logements à l’hectare). Et en termes de services publics et d’équipements communautaires, 23 ha seraient nécessaires pour ériger un parc (8 ha), des infrastructures sportives (5 ha), des services administratifs (4 ha) ainsi que des maisons de repos et de santé, du culturel et du scolaire (2 ha à chaque fois pour ces trois pôles).

«La ZACC peut apporter une réponse à 100 % de ces besoins, indique l’expert en développement territorial du BEP. Quant aux logements, la ZACC ne peut pas répondre à l’entièreté de la demande mais au moins à la moitié (environ 23 ha), soit 920 logements.» Ils seront concentrés dans des immeubles à appartements d’un gabarit R + 2 minimum. Le BEP a détaillé les six phases d’urbanisation de la ZACC dont la phase 0, qui a trait à la gestion des eaux.

L’intercommunale a présenté le schéma d’orientation local. ©ÉdA – 501940960341

Un vaste parc, élément majeur

Claude Eerdekens se réjouit que le parc représente à terme l’élément majeur de ce projet. La conseillère Caroline Lomba (AD&N) regrette quant à elle l’absence d’une crèche, au regard de l’évolution de la démographie. «Vous connaissez le pauvre financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui finance l’accueil de la petite enfance», a répondu à ce sujet le bourgmestre.

Le conseiller Philippe Mattart (AD&N) s’est notamment inquiété de la hauteur des bâtiments et du coût du projet. «On parle d’un SOL alors qu’il y a potentiellement d’autres SOL dont on n’a pas connaissance, souligne-t-il aussi. On est en train de projeter le centre-ville d’Andenne vers ce quartier nouveau qui a certainement de la pertinence sur plan et d’un point de vue socio-économique, mais sans aucune connaissance de ce qu’il va impliquer en termes de complémentarité avec le centre-ville actuel et d’autres sites, notamment celui de Seilles. Ça ne faisait pas partie de l’emballage de départ.»

Concernant les délais, les six phases ne font pas l’objet d’une datation, ne fût-ce qu’approximative, déplore-t-il.

Le projet ne lui donnant pas à ce stade toutes les réponses qu’il souhaiterait, le groupe AD&N a voté par la négative sur les trois points concernant cet avant-projet.