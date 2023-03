Second Vint à Namur, un évènement deuxième main

Les étudiants se sont laissés emporter par cette idée après avoir remarqué une présence de Namurois à des vide-dressing. "Nous avons voulu favoriser le recyclage en organisant un événement", explique Lison Bohy.

Second Vint suit le mouvement du seconde main en ajoutant une spécificité: la possibilité pour les participants de découvrir une décoration vintage proposée par les organisateurs.

Les exposants apporteront aux visiteurs un panel de choix: non seulement les articles proposés aborderont différents styles, mais aussi différentes époques en passant des seventies aux délirantes années 2000. Les personnalités plus classiques trouveront aussi leur bonheur puisque les exposants ont la possibilité d’apporter des vêtements actuels.

L’équipe annonce 60 exposants. L’événement se tiendra dans les bâtiments de la Haute-École Albert Jacquard, place Saint-Aubain.

Les étudiants ont prévu de quoi tenir toute la journée: deux food trucks seront présents jusqu’à la fermeture pour satisfaire l’estomac des participants: burgers, frites et cookies. Ils ne s’arrêtent pas là et prévoient pour l’ensemble de la journée un bar qui aidera les invités et exposants à ne pas se dessécher.

Afin de placer les exposants dans un cadre d’épanouissement, les élèves ont imaginé un drink de 18 à 22 heures leur permettant à eux aussi de se détendre.

Ces étudiants de deuxième année veulent contribuer à une bonne cause en reversant l’intégralité des bénéfices à l’ASBL Les Petits Riens. Une manière pour eux de continuer à promouvoir le deuxième main après l’événement.

De 13 à 18h, place Saint-Aubain 1, Namur. Exposants: étudiant 6€/adulte 8€. Entrée gratuite pour les participants.

Les Petits Riens: 28 points de vente en Belgique

L'équipe de Second Vint a décidé de soutenir l’association Les Petits Riens. Il s’agit d’une association agissant pour la lutte contre la pauvreté. Elle revend pour cela à prix moindres des vêtements, du mobilier, des accessoires et autres dans 28 points de vente en Belgique. Sa plus large tâche est de financer les actions sociales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en Belgique.

Elle aide également les personnes les plus démunies, avec l’argent récolté, à bénéficier d’un logement ou d’un accompagnement social.