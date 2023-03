Onhaye: le 96e chapitre du Crochon a fait le plein

Vingt-huit confréries amies venues de Ciney, Dinant, Florennes, La Roche, Hamois, Havelange, Namur, Anhée, Han, Rochefort, Philippeville, etc... ont répondu à l’invitation de la confrérie walhéroise, et parmi elles, celle des fins gousiers d’Anjou.

En accueillant ses invités, le chancelier, Patrick Choquet a rappelé que sa confrérie défend un patrimoine gastronomique, le Crochon et la Crochon. L’un est une sorte de pistolet allongé, farci de fromage de la ferme fromagère de Falaen-Chertin, de jambon cuit et de crème fraîche, le tout passé au four. L’autre ou plutôt les autres sont deux bières spécialles, blonde et brune, accompagnant cette préparation traditionnelle. L’union des deux produits se retrouve au cours de la soirée qui suit. "C’est un repas simple mais copieux", dit le chancelier.

Le service a été mené, cette année, par la jeunesse, des enfants de confrères ou de compagnons. Rappelons aussi que les dignitaires portent un médaillon à l’effigie du héron en souvenir du grand nombre de ces échassiers qui traversaient jadis la région en période migratoire.

Huit sonneurs de cors et le Tri Marrant ont également illustré le chapitre de musique et de chansons, le temps pour les nouveaux écuyers, aspirants, compagnons et compagnons d’honneur de déguster les deux produits de la confrérie devant un public un peu jaloux mais patient. Chacun son tour.

Comme à chaque fois depuis quelques années, le confrère Michel Charles a tenu le crachoir du haut de la chaire de l’église, tel le petit baigneur du film. Il a présenté tous les intronisés, avec une éloquence truffée de bons mots.

Intronisations

Un chapitre est à la fois un temps de rencontres, d’amitié et de découvertes. La confrérie en profite pour rendre honneur à quelques personnes qui l’ont servie. Tout cela dans la bonne humeur.

Trois écuyers (Francine Krutt, Dominique Rouyre et Miguel Louis) et cinq aspirants (Philippe Girardeau, David Cambron, Cédric Lardinois, Jean-Marie Stockmans et Nolan Pouleur) ont revêtu, les uns l’habit de la confrérie, les autres un gorgerin.

Parmi les compagnons d’honneur, citons Isabelle Delhaye de Falaen, Guillaume Despas d’Onhaye, Clément Becu de Sorinnes, David Minet de Warnant, Rudi Viscardy d’Anhée, Gaetanno Giannone de Falaen et Étienne Willem d’Awagne. À ceux-ci, il faut joindre un confrère de toutes confréries amies.

L’ancienneté étant, dit-on, un grade, des médailles d’anniversaire ont été remises à Lætitia et Ludovic Choquet, Alexandre Grégoire et Léon de Groote. Ils totalisent dix ans de présence. D’autres sont là depuis trente ans: Bernard Englebert, Vincent Hottias et Pierre Charles.