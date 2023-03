Les greffiers, indispensables binômes des magistrats

Ne dites jamais qu’ils sont les secrétaires des juges, ils pourraient mal le prendre ! Car c’est bien plus que cela. Sans eux, une audience ne peut pas se tenir. Au quotidien, ils assistent les magistrats et sont les garants de la procédure. "On vérifie que tous les dossiers fixés à l’audience sont en ordre. La citation à comparaître a-t-elle bien été signifiée aux prévenus, aux témoins, etc ? Le délai a-t-il été respecté ? Le casier judiciaire se trouve-t-il au dossier ? Ce sont des éléments auxquels nous devons être attentifs, explique Freddy Bossiroy, greffier depuis 16 ans. Un juge ne peut siéger sans nous car ce sont nos procès-verbaux qui font foi d’une procédure correctement respectée."

Se forger une carapace

Le tribunal de première instance se compose de plusieurs sections: pénale (tribunal correctionnel), civile, famille et jeunesse. "En plus, il y a la chambre du conseil qui fait partie de la juridiction d’instruction", relève Freddy Bossiroy. Toutes ces sections, ce sont autant d’audiences que les greffiers doivent assurer.

Au tribunal correctionnel de Dinant, Freddy gère le droit commun (vols, escroqueries, stupéfiants, coups et blessures volontaires, mœurs, etc) avec sa collègue Anne Nasdrovisky. Des affaires passionnantes mais où ils en voient parfois des vertes et des pas mûres. "Avec les années, on se forge une carapace pour se protéger car il y a des dossiers sensibles, confie Freddy. Quand on entend certains témoignages, ce n’est pas évident de rester impassible face à la tristesse des gens."

Il se souvient notamment d’un vol avec violences en 2021 dans un Night & Day. La jeune femme à la caisse s’était fait tabasser. "Des images de vidéosurveillance ont été visionnées à l’audience. Ces faits étaient crapuleux, d’une violence inouïe. Elle est passée à deux doigts de la mort. Mais on doit garder de la distance, on ne peut pas manifester une quelconque émotion, dit-il. D’autres affaires, comme les mœurs, marquent l’esprit aussi, surtout quand on est parent. Il m’arrive également de faire des cours d’assises où l‘aspect émotionnel est plus présent." Malheureusement, après des années de carrière, plus rien n’étonne les greffiers ou presque.

Outre les tribunaux correctionnels, civils, de la famille et de la jeunesse, il y a aussi la chambre du conseil où siègent des greffiers. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Un carnet de notes, le bon vieux temps

Les greffiers ne retranscrivent pas tout mot à mot mais ils ne doivent pas trahir les propos d’un prévenu, d’un accusé ou d’un témoin. "On engage notre responsabilité car si on note des infos incorrectes, ça peut être lourd de conséquences, souligne Freddy. O n apporte quelques corrections avant d’imprimer le procès-verbal et de le soumettre au président du tribunal pour signature." Lors d’une cour d’assises, un canevas est déjà prêt. "Quand le jury a délibéré, il faut rédiger l’arrêt en fonction du verdict. Si ce n’est pas écrit à l’avance, ça retarde tout. On essaie donc qu’il ne reste plus qu’à insérer la peine et la motivation."

Mais ces audiences ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Dans leurs bureaux, les greffiers doivent aussi gérer tout un pan administratif. "Quand un jugement est rendu, on l’exécute, une fois le délai de recours passé. Si quelqu’un a écopé d’une peine de prison ou d’une amende par exemple, on génère des documents pour les envoyer au Casier judiciaire central à Bruxelles, au receveur des amendes non fiscales et au parquet, précise-t-il. Quand des mesures probatoires ou une peine de travail sont prononcées, on fournit des copies aux maisons de justice. On a aussi la responsabilité de conserver toutes les pièces papier d’un dossier." Ce qui fait pas mal de piles sur les bureaux !

Les piles de dossiers dans leur version papier s’accumulent sur les bureaux des greffiers. ©ÉdA Mathieu Golinvaux

Au fil du temps, le métier a évolué et doit jongler avec plus de tâches administratives. Heureusement, la Justice a pris le train de l’informatique. Même si les outils ne sont pas toujours optimaux, c’est déjà un soulagement. "Quand j’ai commencé en 2007, on n’avait pas d’ordinateur portable. On montait à l’audience avec un carnet, on prenait note et on devait tout retaper en revenant au bureau", confesse Freddy. Par la suite, les greffiers ont obtenu des laptops, ce qui leur a nettement facilité la vie.

Pour les greffiers, le palais de justice est leur deuxième maison. Quand on leur demande s’ils envisageraient de changer de crémerie, ils répondent pour la plupart par la négative. "C’est sûr qu’il y a des tâches répétitives comme dans tout métier mais j’aime la diversité des affaires, souligne Freddy. Ça peut aller d’un “petit dossier” de vol simple ou qualifié au gros trafic de stupéfiants ou à l’association de malfaiteurs. C’est un travail de l’ombre mais indispensable !"

« Comme un vieux couple ! »

Rigueur, orthographe irréprochable, esprit de synthèse, organisation… sont les maîtres mots pour être greffier. Nos interlocuteurs ajoutent la discrétion. Pas question de s’étaler sur le fond d’un dossier, même auprès de sa famille. Disponibilité et flexibilité sont aussi de mise.

Anne Nasdrovisky, greffière à Dinant, ajoute la faculté d’adaptation : «Il faut bien s’entendre avec le magistrat avec qui on travaille car on passe beaucoup de temps avec. Le binôme doit fonctionner.» Pascale Rorive, greffière en chef, se souvient d’un juge avec qui il n’y avait même pas besoin de mot. «En un regard, je savais ce qu’il pensait et ce dont il avait besoin. Greffier et juge, c’est comme un vieux couple!»

« Avoir un greffier volant pour suppléer les absences, ce serait pas mal ! »

Pour devenir greffier, ça ne se bouscule pas au portillon. Selon la greffière en chef, c’est notamment parce que le métier est relativement méconnu.

Si on ne peut pas parler d’une pénurie sèche, le métier manque tout de même de bras, certains fonctionnaires ne sont pas remplacés et le recrutement ne s’effectue pas facilement. «Contrairement à la France, où il y a une école de greffiers, il n’y en a pas en Belgique. Depuis quelques années, on accueille des étudiant(e)s en bac 3 de droit, ce qui permet de les familiariser à notre environnement de travail, indique Pascale Rorive, greffière en chef. Les gens ne s’imaginent pas la manière dont on travaille dans la Justice. De plus, quand on en parle, on pense aux juges, aux substituts, etc, mais moins aux greffiers.»

Actuellement, il manque à Pascale Rorive plusieurs greffiers sur les 29 prévus au cadre pour les divisions de Namur et Dinant : «J’ai cinq greffiers absents ainsi qu’une en congé de maternité. On ne la remplace pas, comme pour les congés de maladie longue durée, explique-t-elle. J’ai aussi une place vacante.»

Pascale Rorive, greffière en chef au tribunal de première instance de Namur. ©Mathieu Golinvaux

Pour pallier le manque, Pascale Rorive doit faire appel au personnel administratif qui a des compétences pour exercer la fonction de greffier. «Je demande des délégations de six mois à chaque fois au service du personnel, précise-t-elle. Si on pouvait avoir un greffier volant pour suppléer les absences, ce serait pas mal!»

Quand il en manque, on fait donc avec les moyens du bord. «On procède régulièrement à des remplacements : entre sections, quand des collègues du civil vont à la famille ou à la jeunesse, ou entre divisions, quand certains sont requis à Namur et d’autres Dinant et vice-versa, détaille Freddy Bossiroy, greffier à Dinant. À un moment, j’ai eu une incapacité de plusieurs mois. C’est une greffière de Namur qui est venue prêter main-forte à ma collègue de Dinant.»

Il faut être nommé par le SPF Justice pour exercer la fonction. «Quand on obtient son baccalauréat, on passe différents tests au Selor et on peut alors postuler à une place vacante, énonce-t-elle. Il y a encore un test quand on se présente devant le jury de sélection. Ensuite, on est nommé stagiaire pendant un an avant de l’être à titre définitif. On apprend beaucoup de choses sur le tas.»

Si ce métier souffre d’un manque de popularité, Pascale Rorive met en avant comme ses collègues ses diverses facettes. «Chaque journée est différente. J’aime aussi quand on a un cas particulier au niveau de la procédure. Ça nécessite des recherches, on en apprend tous les jours ! Et puis, les lois changent souvent donc il faut s’adapter.» Et autant dire qu’il y a du pain sur la planche. Pour ne prendre que l’exemple de l’arrondissement Namur-Dinant, ce sont environ 190 audiences par mois à assurer.

À l'instruction, sur le terrain

Ingrid Staf fait partie des greffiers d’instruction (deux à Dinant et trois à Namur). Ces derniers accompagnent le/la juge d’instruction sur le terrain, en perquisition, lors d’une descente après un homicide, d’une autopsie, d’un interrogatoire, dès qu’un dossier est mis à l’instruction, etc.

Ingrid travaille en binôme avec le juge Frédéric Gilson. «Sa collaboration est précieuse. Sans greffier, on n’est rien vu qu’un certain nombre de devoirs ne peut être posé sans leur présence!» dit-il.

Les greffiers d’instruction se partagent des gardes. «Toutes les cinq semaines, du lundi au lundi suivant y compris la nuit et le week-end. On est mobilisables 24h/24, signale Ingrid. Ça ne signifie pas qu’on ne fait rien les autres semaines, il faut traiter tout le reste, ça tourne constamment.»

Ingrid Staf travaille en binôme avec le juge d’instruction Gilson. ©Mathieu Golinvaux

Ce qu’elle préfère dans ce métier : l’absence de routine. «En arrivant le matin, on ne sait pas trop ce qu’il va se passer car ça dépend des affaires judiciaires à traiter, des urgences, etc. On apprend aussi beaucoup de choses. On est amenés à rencontrer des experts, des légistes par exemple, qui nous inculquent des éléments scientifiques, c’est super intéressant!»