Des étudiants en médecine généraliste dès septembre prochain à l’UNamur

Satisfaction

"Nous sommes évidemment satisfaits puisque ce projet que nous avons initié et défendons depuis trois ou quatre ans nous tenait à cœur", commente la rectrice. Pour rappel, un des arguments de l’UNamur est que pareille spécialisation sera de nature à lutter contre la pénurie de médecins généralistes en zone rurale, en particulier dans le sud de la province de Namur et le Luxembourg. Car on observe que les jeunes diplômés ont plutôt tendance à s’installer dans la région où ils ont terminé leur cursus et où ils ont presté leur stage,

Une évaluation, oui, mais il faut du temps

Cet accord gouvernemental est par ailleurs conditionné à une évaluation des deux nouveaux masters. Une étude indépendante en pèsera la plus-value… au bout de cinq ans. Le délai pose question: "Nous sommes favorables au principe d’une évaluation, mais cinq ans c’est un peu court pour mesurer les effets de ce projet." Le master de spécialisation s’étalant sur trois ans, il faudrait quelques années de recul pour mesurer son impact sur l’installation de nouveaux docteurs dans nos campagnes. Certaines déclarations de la ministre en charge du dossier, Valérie Glatigny, laissent penser qu’elle est sceptique à ce sujet. Elle compare notamment la situation à Liège où il y a un master en médecine générale mais où la pénurie, dit-elle, est pire qu’à Namur où il n’y a pas (encore) de master. "C’est méconnaître la réalité de terrain, réfute Annick Castiaux. Oui, à Namur-Ville il y a relativement suffisamment de médecins. Mais dans le sud de la province ce n’est pas du tout le cas. Nous sommes par ailleurs très préoccupés par l’âge des docteurs: 79% d’entre eux ont plus de 60 ans dans le Namurois."

Une des solutions contre la pénurie de généralistes

D’autre part, défend l’UNamur, elle ne prétend pas que son nouveau master sera la panacée miraculeuse: "Ce n’est pas “la” mais une des solutions. Pour lutter contre la pénurie de généralistes, nous voulons aussi travailler avec les Communes, les maisons médicales, les associations professionnelles, pour voir ce qu’on peut mettre en place ensemble."

Pas plus de financement, pas de surenchère

Autre précision apportée par le gouvernement dans sa décision: les deux universités ne doivent pas espérer de financement supplémentaire pour leurs nouveaux masters. Mais il n’en était pas question, explique-t-on à l’UNamur qui a un accord avec l’UCLouvain, partenaire avec lequel elle a pensé le projet, pour une sorte de "transfert" de quota d’étudiants. Ça ne coûtera donc rien à la FWB. La ministre avait aussi peur d’une surenchère dans les demandes futures: "Mais nous sommes conscients qu’on fonctionne à enveloppe fermée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes réalistes, on ne va pas demander d’autre master ou un hôpital universitaire." Namur continuera de proposer les trois années de baccalauréat en médecine et n’envisage pas de solliciter de donner les trois ans de master classique avant le master de spécialisation.

Dès septembre, une trentaine, avant une montée en puissance

Le délai est un peu serré, notamment pour la communication préalable aux inscriptions, mais le cursus s’ouvrira dès septembre 2023: "Les équipes sont prêtes", assure la rectrice. L’UNamur et Louvain tablent sur une trentaine d’inscrits avant une montée en puissance progressive au fil des ans. C’est en tout cas le but.

Pour l’UNamur, l’investissement financier est qualifié de "relativement limité": "Cela concerne des aménagements de locaux, notamment pour les adapter aux nouvelles pédagogies comme la télémédecine et nous allons procéder à des engagements de personnel, temporaires dans un premier temps. Nous aurons aussi besoin d’un coordinateur des stages, puisque cela représente deux-tiers de la formation." Voilà l’UNamur en stage médical, elle aussi, avec cinq ans pour prouver la bonne santé de son projet.