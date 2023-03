Assesse: les combattantes oubliées mises à l'honneur

Un constat en avait découlé. Les femmes sont peu visibles dans l’histoire et, notamment, celle de la guerre, alors qu’elles y ont joué un rôle parfois primordial. Certaines participantes ont souhaité agir. L’objectif du groupe était de viser la réhabilitation, dans l’histoire, du rôle et du vécu des femmes durant les deux guerres mondiales.

Le groupe a travaillé sur une exposition mettant la femme résistante au premier plan. De nombreuses et longues recherches ont été réalisées par les volontaires. Grâce à leur engagement, il a été possible de retrouver des témoignages et des traces de l’histoire qui s’étaient presque perdus.

Gabrielle de Monge, Marthe Pairon, Élisabeth Warnon et son amie Élisabeth Constance Liégeois ont été mises à l’honneur. Peu connues et pourtant tellement méritantes, elles avaient toute leur place dans l’exposition.

L’exposition a eu un beau succès. La semaine s’est terminée en apothéose avec une journée organisée par l’équipe thématique, baptisée Combattantes d’hier et d’aujourd’hui.

Une expo vouée à voyager

Plusieurs personnes faisant partie des familles concernées ont visité l’exposition et ont évoqué leurs souvenirs de ces grandes dames. La filleule de Marthe Pairon a raconté que sa marraine avait pour habitude d’écrire ses mémoires sur des petits bouts de cartons ou de papier. Une partie de ces écrits étaient exposés. Ils relatent sa captivité durant la guerre dans différents camps et sa libération.

De nombreux témoins ont indiqué que jamais leurs grands-parents n’avaient évoqué leur vécu au cours de la guerre. Une sorte de tabou planait autour de ce sujet.

Le projet des combattantes oubliées ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Fortes du succès de l’exposition, elles souhaitent la faire voyager, la partager et créer d’autres actions visant la visibilité des femmes dans l’histoire.