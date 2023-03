La start-up Sunrise à la conquête du marché américain

Comme l’évoquaient nos confrères de L’Écho, Sunrise est parvenue à lever début mars quelque 17 millions d’euros. Parmi les investisseurs, on retrouve tant VIVES IUF et Namur Invest, qui suivent le développement de la jeune pousse depuis plusieurs années, que des nouveaux venus tels que Sambrinvest, IMBC, InvestBW, Sofinex et EIC Fund (programme de deeptech de la Commission européenne).

Cette levée de fonds n’est pas la seule bonne nouvelle pour Sunrise. L’entreprise a également obtenu tous les agréments et certifications nécessaires par la FDA (Food and Drug Administration) en parallèle de l’approbation du dispositif par la Medical Device Regulation en Europe.

Pour conquérir le marché américain, décrit comme le plus grand du monde par Laurent Martinot, CEO de Sunrise, toutes les portes sont donc ouvertes. "Les autorisations de mises sur le marché et la possibilité de faire rembourser le dispositif permettent d’entrer dans la phase de commercialisation."

Si l’entreprise dispose déjà d’une équipe aux Etats-Unis, la production sera toujours assurée au cœur de la Wallonie, au sein du zoning Créalys. "Et nous entendons garder ce modèle le plus longtemps possible", assure Laurent Martinot.

Outre son développement sur le sol américain, Sunrise a pour objectif de recruter de nouveaux talents. La start-up entend multiplier par dix le nombre de ses employés au cours des cinq prochaines années pour atteindre un effectif 300 personnes.

En Europe, la société à d’ores et déjà ciblé le marché français. À cet effet, elle mène encore une étude avec 18 centres et quelque 800 patients pour démontrer que sa technologie est aussi efficace qu’un test en laboratoire.