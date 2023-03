Stationnement : à Namur, près de 50 000 véhicules pris en défaut sur six mois avec la scan-car

Avec la scan-car, la douloureuse prune ne s’exhibe plus sur le pare-brise, elle arrive directement dans la boîte aux lettres des contrevenants, une quinzaine de jours plus tard. Voilà un peu plus de six mois que l’automobile équipée de caméras ANPR (qui lisent les plaques d’immatriculation) sillonne les rues namuroises et contrôle le stationnement des véhicules. Une flasheuse habitude qui vient de faire l’objet d’une première évaluation. Le bilan est positif, indique la Ville de Namur. "La scan-car rencontre les objectifs que l’on s’est fixés au départ", déclare l’échevine de la Mobilité, Stéphanie Scailquin (Les Engagés). "On cherche à contrôler le plus justement possible et non pas à faire du chiffre", renchérit Samuel Renaud, responsable du contrôle du stationnement sur le territoire communal.