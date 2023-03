Philippeville: la modification des chemins d'Ingremez approuvée

Très rapidement, les élus d’opposition de Phil’Citoyen ramènent le délicat dossier de l’enclavement des propriétaires, notamment agricoles, qui ne pourront plus utiliser la future autoroute. Paul Pirson rappelle qu’une réunion avec les riverains avait été promise mais ne s’est jamais eu lieu.

Sécurisation de la N5

Jean-Marie Delpire assure que cette réunion se tiendra, mais qu’elle relève du permis d’urbanisme et pas de l’accord sur les emprises. Un "saucissonnage" du dossier qui fait réagir Vincent Dujardin (Écolo): "Depuis le temps que c’est en projet, on devrait nous présenter un dossier global sur lequel se prononcer avec tous les éléments en main".

Mécontents du traitement du dossier et du manque de concertation préalable, Phil’Citoyen et Écolo s’abstiennent. Cela ne manque pas de faire réagir l’élue de la majorité, Anne-Caroline Burnet: "On pleure au niveau de la Région wallonne depuis des années pour sécuriser la traversée de la N5 et maintenant que le projet se fait, vous vous abste nez".

Le débat communal, bien animé et faisant fi de l’ordre du jour, passe sans transition des commentaires Facebook du bourgmestre aux horaires d’enterrement à Philippeville.

L’animation monte d’un cran en arrivant au point relatif à la modification des chemins d’Ingremez.

Depuis trois ans, le propriétaire d’une ancienne ferme rénovée en seconde résidence souhaite faire dévier les chemins qui passent entre ses bâtiments. Le dossier revient pour approbation définitive. L’enquête publique a suscité de vives réactions, avec 556 courriers parvenus à l’administration communale et une pétition en ligne.

Ingremez, la fin d’une saga ?

La majorité n’en démord pas. Elle avance que la modification est cohérente par rapport au maillage des promenades et que le propriétaire privé s’est engagé à préserver les points de vue et à financer, jusqu’à hauteur de 1500€, des panneaux didactiques pour les mettre en valeur.

Dans l’opposition, Phil’Citoyen et Écolo n’en veulent pas. Vincent Dujardin ne mâche pas ses mots: "J’ai cherché des motivations rationnelles de la majorité pour accéder à la demande d’une personne qui n’habite même pas dans l’entité ? Il n’y en a pas. Ou peut-être y a-t-il un accord donnant-donnant ? Pourtant il ne faudrait que dix secondes de courage pour ne pas s’asseoir sur les 600 signataires. Dix secondes pour ne pas ouvrir la boîte de pandore en laissant les propriétaires privés faire supprimer des chemins publics. Ne pas être le jouet d’un lobby qui se fiche de la collectivité et des habitants de Philippeville".

Le bourgmestre, André de Martin, réagit au quart de tour: "C’est totalement faux et c’est une attaque personnelle sans preuve". Le point est approuvé, majorité contre opposition.