Namur: un piéton décède heurté par un train

Un piéton qui se trouvait le long des rails a été heurté par un train circulant de Gembloux vers Namur. Les pompiers de la zone NAGE aux ordres du capitaine Olivier Gilson se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, une ambulance ainsi que le SMUR du CHR de Namur. A l’arrivée des secouristes, il n’y avait plus rien à faire pour la victime, qui avait été tuée sur le coup. Les policiers de Namur ainsi que ceux de la police des chemins de fer et une équipe de Sécurail se sont rendus sur les lieux du drame. Le parquet de Namur a été alerté des faits. Actuellement, les causes de l’accident ne sont pas encore établies.