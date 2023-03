RAVeL Dinant-Givet: plaidoyer socialiste pour mettre le grand braquet

Chaque passager coûterait une fortune

Les socialistes, pas contents, rappellent les résultats récents d’une étude sur le potentiel ferroviaire d’une ligne fermée… depuis 1988. Elle n’avait été réexploitée qu’à des fins touristiques, entre 1990 et 2000, par les Chemins de fer des Trois Vallées et leurs trains à vapeur. Depuis lors, plus rien, mais la ligne n’est pas désaffectée, malgré qu’il n’en reste quasiment rien.

La première partie de cette étude, commandée à un bureau indépendant, conclut que le potentiel de voyageurs, en gros, c’est nada: entre 8 et 31 par train. Conclusion: "La réouverture de la ligne entre Dinant et Givet ne paraît pas pertinente". On pourrait se contenter de cet état des lieux sans appel, estiment Delizée, Fontaine et consorts. Mais non, le ministre de la Mobilité Gilkinet a annoncé que le comité de pilotage allait passer à la deuxième étape: l’étude technique, pour les aspects matériels et financiers de l’hypothétique réouverture de la ligne ferroviaire, mais dans tous les cas de figure, pas avant 2035. Surréaliste, martèlent les socialistes de Dinant-Philippeville. Car pendant ce temps, le projet de RAVeL, bien moins coûteux, reste en stand-by, comme c’est le cas depuis longtemps. Au gré des diverses études, on a obtenu un résultat: l’immobilisme total.

En matière de coûts, le retour des trains, estiment les socialistes du sud de la province de Namur, est évalué selon leurs calculs à 2,7 millions d’euros par kilomètre. Démentiel. Pour une voie lente, ce serait 200.000 euros par 1000 mètres et 1,5 million d’euros suffiraient pour créer le chaînon manquant de voie lente, entre Anseremme et Waulsort. À Anseremme, on traverse l’écluse. Puis on monte sur le RAVeL tant espéré sur l’ancienne voie de chemin de fer (ancienne car il n’en reste à peu près rien, rappelons-le). Direction Waulsort sur 7,5 km où on peut passer sur l’autre rive, par l’écluse, et rallier Hastière sur un tronçon déjà accessible. Voilà, la messe serait dite, rapidement, avec un bonus touristique énorme. Le RAVeL de la Haute-Meuse serait sans doute le plus beau de Wallonie. Mais comme le monstre du Loch Ness qu’est la réouverture de la ligne ferroviaire montre la pointe de son museau régulièrement, depuis une vingtaine d’années, on empile les études, et l’avancement de la voie lente est vraiment très, très lent.

Message: ras-le-bol. Avec comme argument supplémentaire que la cohabitation éventuelle entre un RAVeL et des trains relève de la gageure, mais cela fait toujours partie des idées, assez saugrenues. Pendant ce temps, se plaignent les socialistes, on risque de voir filer les sommes prévues pour le fameux RAVeL, inscrites dans le plan "Mobilités et Infrastructures" de la Région wallonne.

Arguments touristiques hastiérois (entre autres)

En résumé, il faudrait selon les organisateurs de cette conférence de presse de revendications, déscotcher le dossier trains de celui de la voie lente, et "en finir avec cette forme de procastrination". Le résultat depuis trop d’années, c’est que finalement, on ne fait rien. C’est grave, se fâche le bourgmestre d’Hastière, Simon Bultot, vantant le potentiel touristique du RAVeL dans une région où le tourisme est l’un des plus grands atouts économiques. Le mayeur de la commune frontalière le rappelle: "Hastière et au deuxième rang en Wallonie, en nombre de nuitées. Après Durbuy".

Au PS de Dinant-Philippeville, on considère que désormais, ça suffit. La mobilité entre Givet et Dinant ? Allons donc, ça prend un peu plus d’une demi-heure en bus. Tandis que via un RAVeL entre Hastière et Dinant, il ne faudrait pas plus de temps de trajet à vélo, surtout électrique.

Au PS, on ne comprend pas, sauf sous l’angle du "dogmatisme Écolo", parti partenaire, tant au fédéral qu’à la Région. Mais le concept de majorité est de plus en plus vague.