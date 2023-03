Prix prestigieux pour les Lion’s rochefortois

Vingt-six bénévoles, hommes et femmes venus d’horizons différents, au total, ont consacré des centaines d’heures à ce projet. Leurs efforts ont aidé plus de 85 familles bénéficiaires, diverses associations locales et permis aussi d’entrevoir la rénovation de l’institut Jean XXIII de Jemelle également durement touché. "C’est un grand honneur pour notre club d’avoir reçu le Prix d’altruisme dans le service, mais c’est un bien plus grand honneur de continuer à servir notre collectivité et ceux qui sont dans le besoin, a déclaré Gaetano Del Bufalo, président du Lions Club Rochefort Famenne. Ce prix nous donne la motivation pour continuer à servir et aider des associations locales, principalement axée sur l’aide à la jeunesse. N’oublions pas non plus que si nous avons pu venir massivement en aide aux victimes des inondations cela est grâce, aussi, aux interventions de nombreux autres clubs Lions de Belgique qui ont fait valoir leur solidarité."

Le Lions club Rochefort Famenne compte 26 membres et se réunit les premiers et troisièmes jeudis du mois au Domaine de Lomme à Éprave. Un Lions club est un groupe de personnes passionnées qui identifient les besoins au sein de leur collectivité et qui coopèrent pour y répondre.

Lions club de Rochefort Famenne, Marc Buntinx au 0475 700 449 (secrétaire) ouwww.lcrochefortfamenne.be

la prochaine activité du club aura lieu le lundi 1er mai avec la traditionnelle balade gourmande. Réservations chez www.baladegourmande.be