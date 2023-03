Près de 120 nouveaux logements à Assesse, mais pour quel promoteur?

La conseillère ALN Gaëlle Jacobs s’inquiète de savoir comment va s’opérer, entre autres, le choix du promoteur. Différents critères ont été définis comme par exemple la hauteur des constructions ou le choix des matériaux, rassure l’échevine. Elle précise que c’est le promoteur qui devra construire les voiries. Le dossier a été revu par les juristes du BEP.

Autre question: le prix au mètre carré. "On a une idée du prix au mètre carré qui, bien évidemment n’est pas inscrit dans le cahier des charges", poursuit l’échevine. La ZACC pourrait accueillir 120 logements, donc plus ou moins 500 habitants. La Commission communale de l’aménagement du territoire et de la mobilité sera consultée.

Éclairage public: on change la donne

La fermeture ou non de l’éclairage public nocturne a fait l’objet d’un long débat lors de cette même réunion. Fin d’année, le conseil avait décidé de ne pas fermer l’éclairage. La majorité, rappelons-le, s’était divisée. Le groupe ACOR + avait voté pour le maintien. Écolo s’y était opposé. Le groupe ALN avait voté en sens divers.

ORES proposait, fin d’année, deux solutions, la fermeture totale ou l’ouverture complète. Il propose maintenant une troisième solution, la fermeture en semaine, de minuit à 5 heure et le maintien de l’éclairage les nuits des vendredis et samedis. Chacun a redéfini ses arguments. ACOR + prône la sécurité, donc le maintien de l’éclairage. Écolo se penche sur la biodiversité et souhaite la fermeture. ALN a revu son point de vue et propose de rejoindre la troisième proposition d’ORES. Au vote, Écolo et ALN (huit voix) sont pour cette dernière solution et ACOR + avec Roger Frippiat (sept voix) vote pour le maintien de l’éclairage. Le bourgmestre a donc été mis en minorité. La situation sera revue après la période estivale.

Assesse adhère à Ecetia

L’intercommunale Ecetia conseille les Communes en matière, entre autres, judiciaire. Le conseil, majorité contre opposition du groupe ALN, approuve l’adhésion à cette intercommunale. Sébastien Humblet estime qu’il y a suffisamment d’avocats compétents ou de services publics dans la province pour gérer ces dossiers juridiques.

Un GAL fusionné en 2023 ?

La candidature du GAL 2023-2027 sera déposée pour le 21 avril. Les GAL Tiges et Chavées et Condroz-Famenne ont décidé de ne plus faire qu’un. Le bourgmestre Jean-Luc Mosseray espère que cette candidature sera retenue par le Gouvernement wallon et souhaite que tous les mandataires fassent intervenir leurs relais pour défendre cette candidature.