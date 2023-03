Namur: elles extorquent 7000€ à un garçon handicapé

La principale prévenue estime pour sa part que des cadeaux lui ont été faits de la part d’un jeune qui voulait faire plaisir à ses amis.

L’avocat de la partie civile réclame le remboursement des 7 000 € extorqués et un dommage moral de 500 €. "La victime a un QI de 43. Depuis les faits, son monde s’est écroulé, il a perdu pied et son état de santé s’est dégradé. Il apprenait l’autonomie à l’époque, mais, aujourd’hui majeur, il n’est plus en mesure de s’assumer en dehors du noyau familial."

Le substitut Lengrand, outre les peines requises, réclame 5000 € de confiscation aux deux prévenus, ainsi que la confiscation des objets achetés avec l’argent extorqué. Le substitut estime que la victime était "un oiseau pour le chat" et que les prévenues ont "flairé le bon filon".

Me Comps, avocate de la prévenue contre qui un an de prison est requis, rappelle que celle-ci est également une personne vulnérable, victime de coups et de privations de la part de son ex-compagne, la deuxième prévenue du dossier sous l’emprise de laquelle elle se trouvait. "Sa capacité de discernement dans le cadre des faits commis pose question". Une suspension probatoire du prononcé de la condamnation est plaidée.

Jugement le 28 avril.