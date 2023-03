L'Intermarché d'Anthée va-t-il déménager?

Il souhaiterait même doubler la superficie actuelle de son magasin. Mais voilà une modification du plan de secteur l’empêche de s’étendre là où il est, la commune voulant créer du logement sur la surface convoitée. Et donc s’il ne peut s’agrandir là où il est, son magasin est trop petit, dit-il.

Il a cherché un endroit où déménager, à Anthée et l’a trouvé: face à la nouvelle station-service RS. Mais le permis de bâtir lui a été refusé en raison de la situation qui serait alors accidentogène, le long de la route menant de Dinant à Philippeville (RN 97). L’exploitant de la station a déjà dû élargir la chaussée sur la largeur de la station. À ses frais.

Un moment, il a été question qu’Intermarché déménage à l’arrière de sa situation actuelle, en dehors du futur zoning artisanal. Mais on sait qu’en Wallonie, il faut souvent au moins dix ans pour voir se construire un nouveau zoning. Les exemples sont nombreux dans la région: à Havelange, à Ciney-Hamois…

Le propriétaire de l’Intermarché a songé à déménager un peu plus bas, le long d’un chemin de terre. Mais il a dû renoncer car il aurait dû faire de gros frais d’accès. De l’ordre de 5 à 6 millions€. Et ici aussi pour déboucher sur la RN97, il faudrait penser à un rond-point. À financer, lui aussi.

Un contact avec la Région

Ronald Léonet va rencontrer bientôt les responsables de la DGO1 au Service public de Wallonie et insister pour avoir son permis de bâtir, en amont de sa situation actuelle, face à la station-service. Si c’est OK pour le permis, cela le sera aussi, pense-t-il, pour le fonctionnaire-délégué et on se tournera vers un accès à fignoler entre le supermarché et la RN97.

Le franchisé a déjà dépensé 40 000€ en frais d’architecte, fait-il savoir. Il ne veut pas quitter Anthée. "Ce serait une dure perte pour Onhaye." Dix-neuf personnes, trois interim et une dizaine d’étudiants sont employés à l’Inter, comme on dit ici.

En cas de refus définitif, le patron resterait où il est et devrait rénover bâtiment et matériel pour, au final, rester à l’étroit. Il devrait dépenser plusieurs centaines de milliers€ pour ne demeurer qu’à 699 m² sans pouvoir offrir plus de confort à sa clientèle. "Wallonie triste", dit Gérard Cox, le président du CPAS d’Onhaye, dans le débat du conseil.

La Commune ne devrait-elle pas aussi aider davantage ce gestionnaire d’un grand magasin ? Affaire à suivre.

Va-t-on rallumer l'éclairage public?

Le conseiller de la minorité, Julien Barreau, a voulu savoir si la Commune allait maintenir l’extinction de l’éclairage public au-delà du 31 mars et quelles en sont les conséquences actuelles en matière de sécurité et de coût. Ne maintiendrait-on pas l’éclairage allumé lors de festivités et d’épandage de sel, par exemple?

Réponse du bourgmestre : au niveau sécurité, la situation n’a pas été pire, au contraire. Au niveau finances, on a épargné 3000 € par mois. On va examiner les trois propositions d’Ores qui a répondu que si on laisse les choses en état, les modifications seraient gratuites. Si on rouvre tout, c’est aussi gratuit. On peut aussi éteindre, en semaine et éclairer le week-end. Les communes voisines seraient d’avis, comme Onhaye, de maintenir la situation actuelle, sauf peut-être pendant le week-e