Le Caméo contribue au rire avec Namur is a joke

"GuiHome est venu nous chercher pour alimenter son festival. Ses parents et lui-même avaient l’habitude de se rendre au Caméo lorsqu’il était plus jeune, donc je pense que ça lui tient à cœur de faire vivre les différents espaces culturels de Namur", explique la coordinatrice des matinées scolaires du Caméo.

Et c’est précisément pour s’adresser à un public jeune que le cinéma aura un rôle à jouer dans cette nouvelle édition du festival. Plus précisément, il projettera La petite bande du réalisateur Pierre Salvadori, un long-métrage à la fois drôle et touchant qui offre une porte d’entrée pour sensibiliser aux problèmes écologiques.

La petite bande, relate les aventures de Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre gamins de 12 ans bien décidés à sauver leur rivière, mise en danger par une usine polluée. Ils tenteront pour cela de l’incendier, bien qu’un tel acte soit illégal. N’arrivant pas à départager leurs avis sur comment arrêter la catastrophe, Aimée, enfant détesté de tous, rejoint la bande. Ce film, majoritairement tourné en Corse, insiste sur la transition de l’enfance à l’adolescence chez les jeunes.

Le festival donne la possibilité aux écoles et élèves du Namurois de découvrir ce film avec la présence de l’humoriste GuiHome vous détend qui assistera à la présentation de la séance. Christelle Delbrouck, comédienne et Véronique Jadin, réalisatrice de comédie, organiseront un échange en fin de projection pour interagir avec les étudiants et traiteront d’une question pas si évidente: "Comment pouvons-nous faire rire les gens maintenant ?" Dans la salle on retrouvera majoritairement des adolescents, même si le film se destine en premier lieu à des plus jeunes. "Pour moi, ils vont analyser le film différemment, avec un autre regard", déclare la coordinatrice des matinées scolaires du Caméo.