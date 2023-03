Dinant: des jeunes gens de 15 pays à l'hôtel de ville

Des jeunes gens de 15 pays à l’hotel de ville Il y avait de la jeunesse à l’hôtel de ville, mercredi. Une soixantaine de jeunes gens d’une quinzaine de pays participant au Youth Exchange Program du Rotary étaient en visite à Dinant. Ces visiteurs originaires d’Australie, du Brésil, de Colombie, de Corée du sud, du Canada, d’Équateur, d’Espagne, de Finlande, du Japon, des USA, du Mexique, du Pérou, de Taiwan etc. étaient emmenés par des représentants du Rotary local qui les attendaient en gare de Dinant. Ils venaient des trois provinces francophones et du Grand-Duché de Luxembourg où ils sont accueillis, pour un an, par des rotariens et où ils fréquentent des écoles du secondaire. Au programme de leur visite: la présentation de Dinant, à la Maison du tourisme, par Axel Tixhon ; l’accueil à l’ancien Palais des Princes-Evêques transformé en hôtel de ville par le bourgmestre Thierry Bodlet. Là, une photo-souvenir a été prise dans la cour à l’ombre de la clepsydre. Ont suivi la visite de la maison natale d’Adolphe Sax, de la collégiale, de la citadelle via le téléphérique et la découverte du point de vue. On retiendra, à l’hôtel de ville, l’admiration, par ces jeunes gens de l’intérieur et l’extérieur des bâtiments. Le bourgmestre leur a conté rapidement l’histoire des lieux.