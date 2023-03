Chimay: un appel à projets pour la biodiversité

Il est aussi prévu l’installation d’une boîte à balades à Lompret et le verdissement de cimetières.

Deux des fiches-projets de l’appel 2022 ont été rédigées. La première vise l’aménagement d’une parcelle communale en un jardin suspendu dans la Basse-Ville de Chimay et la seconde a pour objectif l’implantation de boîte(s) à balades dans le village de Lompret

Lors d’une récente réunion, M. Jordan, de Bourlers, a présenté son projet consistant en l’aménagement d’un terrain de 92 ares comprenant un verger, une mare étang, un bosquet et des haies pour en faire un havre de paix pour la biodiversité et les pollinisateurs. Le Bourlersois, en collaboration avec la Contrat de Rivière Haute-Meuse et la Ville de Chimay, souhaite contribuer à l’éducation à l’environnement. Cette initiative se concrétiserait par la création d’un dépliant et de panneaux de sensibilisations. Cela permettra aux visiteurs de découvrir le site et l’intérêt écologique situé en bordure d’un lieu classé Natura 2000.

Initiation à la pêche le 25 mars

Il est à noter que les idées de projets sont les bienvenues à l’approche d’un nouvel appel à projets lancé pour 2023. À noter que le concept de l’appel à projets est axé sur des initiatives citoyennes portées par leurs initiateurs, avec le soutien des autorités publiques locale et régionale.

Par ailleurs, dans le cadre des Journées wallonnes de l’Eau, la Commune collabore avec Claudy Devallée et le Contrat de Rivière Haute-Meuse pour proposer une journée d’initiation à la pêche, le 25 mars prochain, au sein de l’Éco camp Naturia. L’accès est limité à 12 personnes par session.

Inscription sur https ://www.crsambre.be/agenda-crsa/