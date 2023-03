En cause ? Une scène qui s’est déroulée le 4 mars 2020 vers 2h du matin rue de Bruxelles à Namur, dans un café.

Une dispute entre filles éclate et Benjamin s’interpose. Il frappe un autre client du bar puis pousse violemment la compagne de celui-ci. "Il y a eu un mouvement de panique, j’avais bu, j’ai un trou de mémoire, mais je reconnais les faits." Les conséquences, pour la victime, sont gravissimes: un décollement et une déchirure de la rétine. Sa vision a depuis lors diminué de cinq dixièmes à un œil, un problème irréversible. Intolérance à la lumière, sensations de flashs, halo flou font désormais partie de son quotidien. Me Somers plaide une peine de travail pour son client pour cette bagarre banale aux conséquences bien réelles.

Le substitut Lengrand ne s’oppose pas à une peine de travail, regrettant l’incapacité permanente et les troubles de la vue dans le chef de la victime.

Jugement le 28 avril.